Były członek Rady Muzeum Auschwitz o nominacji Szydło: Obawiam się, że kryje się za tym konkretny plan

- Jeżeli do ciała statutowego muzeum - które ma charakter opiniodawczy, zatwierdzający budżet i plany pracy - nagle przysyła się polityka tej rangi co była premier i wiceszefowa partii rządzącej, to robi się to w jakimś celu - tak o nominacji Beaty Szydło do Rady Muzeum Auschwitz mówił w rozmowie z Onetem były członek Rady Marek Lasota. Jak podkreślił, "do tej pory w radzie nie było polityków".

