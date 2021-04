Spór w Zjednoczonej Prawicy. Sondaż: Czy Jarosław Gowin przejdzie do opozycji?

- Dzisiaj Gowin i jego ludzie mają szansę odegrać bardzo ważną rolę. Jak uratują Polskę przed rządem Morawieckiego i PiS-u, to umniejszy to ich wcześniejsze błędy - powiedział na antenie RMF FM Robert Kropiwnicki, poseł PO. Dodał również, że "coraz częściej głosy rządowe mówią, że Jarosław Gowin jest już w opozycji".

Zobacz wideo Spór w rządzie. Jakie są warunki Porozumienia?

Sondaż. Czy zdaniem respondentów Jarosław Gowin dołączy do opozycji?

Ankietowanych w sondażu SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytano o to, czy Jarosław Gowin przejdzie z Porozumienia na stronę opozycji. Odpowiedź "tak" wskazało 22 proc. pytanych, a przeciwnego zdania było 36,5 proc. respondentów. Opinii w tej sprawie nie miało 41,5 proc. zapytanych. W badaniu wzięło udział 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Spekulacje na temat przejścia Gowina do opozycji pojawiły się po tym, jak 17 kwietnia odbyła się konwencja krajowa Porozumienia, którą część komentatorów odebrało jako pożegnanie Gowina z PiS i chęć stworzenia alternatywy dla obecnego rządu.

Kaczyński sądzi, że zdrada Gowina to kwestia czasu. Za kulisami rządu PiS

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", w weekend ma dojść do spotkania Jarosława Gowina (Porozumienie), Jarosława Kaczyńskiego (PiS) i Zbigniewa Ziobry (Solidarna Polska), by zapobiec pogłębiającemu się kryzysowi w Zjednoczonej Prawicy. - To będzie bardzo trudna rozmowa. Ani Gowin, ani Ziobro nie są chętni do ustępstw, mają swoje żądania, a Kaczyński nie widzi pola do kompromisu. Nawet spotkanie organizował pośrednik, osoba spoza polityki, i nie było mowy, żeby rozmowy były na przykład w centrali PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie, grunt ma być neutralny - przekazała "GW" osoba znająca kulisy spotkania.

Nieoficjalnie: Gowin ma przedstawić Kaczyńskiemu dwa warunki

Konflikt w Zjednoczonej Prawicy

Konflikt między Gowinem a Prawem i Sprawiedliwością narasta od czerwca 2020 roku, gdy Porozumienie Jarosława Gowina sprzeciwiło się przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej.

Do kolejnego poważnego zgrzytu doszło w lutym bieżącego roku, kiedy poseł Porozumienia Adam Bielan próbował zdetronizować Jarosława Gowina, informując, że trzy lata temu wygasła jego kadencja na stanowisku prezesa partii. Ogłosił także, że jako szef krajowej konwencji partii jest zobowiązany do czasowego przejęcia funkcji prezesa. Wielu zwolenników Gowina uważało, że na takie kroki zezwolił Bielanowi Jarosław Kaczyński, jednak próba przejęcia partii okazała się nieskuteczna.