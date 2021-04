Andrzej Duda zostanie zaszczepiony w poniedziałek. Wiadomo już, jakim preparatem

Od piątku na szczepienie mogą się rejestrować osoby urodzone w 1972 roku. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-em lub w punktach szczepień.

Z tej możliwości skorzystał również urodzony w tym właśnie roku prezydent Andrzej Duda. "Dzisiaj dzień naszego rocznika. Właśnie zarejestrowałem się na szczepienie przeciw COVID19. A Ty?" - napisał polityk na Twitterze.

Andrzej Duda w wieczornej rozmowie w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News poinformował, że na szczepienie zarejestrowała się również pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Zapowiedział, że oboje zostaną zaszczepieni w poniedziałek.

- Zaproponowano mi szczepionkę firmy Moderna, zgodziłem się - mówił prezydent. Jak dodał, nie wie, na którą ze szczepionek zgodziła się jego małżonka.

Szczepienia w Polsce

Ministerstw Zdrowia podało w piątek przed południem, że minionej doby wykonano 296 926 szczepień przeciwko COVID-19. Poinformowano również, że w sumie w Polsce wykonano 9 806 966 szczepień.

Według stanu na piątek rano pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 7 311 128 osób, a w pełni zaszczepionych jest 2 495 838 osób.

"Zgodnie z deklaracjami Premiera Mateusza Morawieckiego naszym celem jest wykonanie 20 mln szczepień do końca czerwca. Już dziś jesteśmy na półmetku tego zadania. Właśnie przekroczyliśmy liczbę 10 mln wykonanych szczepień! Narodowy Program Szczepień przyspiesza, zachęcamy wszystkich do rejestracji" - napisał na Twitterze ok. godz. szef KPRM Michał Dworczyk.

***

