MSZ o wydaleniu polskich dyplomatów z Rosji: Zastrzegamy sobie prawo do adekwatnej reakcji

- Odnotowujemy to, przyjmujemy do wiadomości, zastrzegamy sobie prawo do adekwatnej reakcji - powiedział wiceszef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski vel Sęk w reakcji na wydalenie z Rosji pięciu polskich dyplomatów. Wskazane przez rosyjskie MSZ osoby mają opuścić Federację Rosyjską do 15 maja.

