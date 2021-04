Solidarna Polska z mniejszym majątkiem od Porozumienia. Gowin zgromadził dwa razy więcej środków

Porozumienie Jarosława Gowina osiągnęło w 2020 r. wpływy na poziomie 429 614 zł, a Solidarna Polska na poziomie 165 990 zł. Różnica pomiędzy majątkami koalicjantów wynika ze składek oraz darowizn, które na partie wpłacają jej działacze. Z tytułu samych darowizn Porozumienie otrzymało kwotę w wysokości 217 794 zł, a partia Zbigniewa Ziobry 144 420 zł. Jeszcze większa różnica występuje w wysokości wpłacanych składek. "Ziobryści" wpłacili zaledwie 21 576 zł, przy 211 820 zł wpłaconych przez członków Porozumienia.

Porozumienie Jarosława Gowina z większymi środkami od Solidarnej Polski

Według Interii za największe darowizny odpowiadają członkowie partii zajmujący wysokie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Najwyższe darowizny sięgają poziomu dziesięciu, a nawet kilkunastu tysięcy zł. Pieniądze wpłacają również najbardziej znani politycy poszczególnych formacji. Jarosław Gowin przekazał na swoją partię 2,4 tys. zł, wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa wpłacił 1920 zł, pieniądze na partie przekazał również Adam Bielan, polityk, który od początku roku jest skonfliktowany z prezesem Gowinem.

Z kolei w partii Zbigniewa Ziobry pieniądze przekazywali m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, były wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski (obaj politycy przekazali po 1320 zł) i posłanka Aleksandra Szczudło, która w 2020 r. wpłaciła na partię ponad 13 tys. zł.

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry wydała w ubiegłym roku dużą część swojego majątku na PR. Dwie agencje współpracujące z partią otrzymały łącznie 43 tys. zł - do firmy QQ PR Group trafiło 26 814 zł, a do PR Partner 17 tys. zł.

Każdego roku partie polityczne otrzymują 70 mln zł

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem subwencje dla partii politycznych trafiają tylko do ugrupowań, które samodzielnie startują w wyborach. Solidarna Polska i Porozumienie są odrębnymi partiami politycznymi, ale w wyborach parlamentarnych w 2015 i 2019 r. startowały z list Prawa i Sprawiedliwości. Oznacza to, że miliony, które każdego roku trafiają do partii politycznych, nie zasilają majątków koalicjantów Jarosława Kaczyńskiego. Państwowa Komisja Wyborcza szacuje, że w latach 2020-2023 każdego roku do partii politycznych trafi ponad 70 milionów zł. Poszczególne ugrupowania otrzymają rocznie następujące kwoty:

Prawo i Sprawiedliwość - 23 499 528,06 zł

Koalicja Obywatelska (PO, .N, IPL, Zieloni) - 20 204 417,9 zł

Sojusz Lewicy Demokratycznej (Nowa Lewica) - 11 496 714,07 zł

Polskie Stronnictwo Ludowe - 8 348 292,79 zł

Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6 865 855,09 zł

