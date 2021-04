Tuleya o posiedzeniu w jego sprawie: Werdykt został już ustalony i to nie w budynku Sądu Najwyższego

Zobacz wideo Czy koalicja Zjednoczonej Prawicy dotrwa do kolejnych wyborów?

W środę Igor Tuleya w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24 został zapytany o to, jakiej decyzji Sądu Najwyższego się spodziewa. - Nie mam żadnych wątpliwości, że ta decyzja ani nie zapadnie dzisiaj, ani nie miała zapaść wczoraj, ani nie zapadnie jutro, bo werdykt został już dawno ustalony i z pewnością nie nastąpiło to w budynku Sądu Najwyższego. Jestem pewny, że decyzja będzie taka, że pan [Adam - przyp. red.] Roch wyrazi zgodę na moje zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości - powiedział sędzia. Jak dodał, w tej sytuacji nie będzie ukrywał się przed policjantami, którzy będą musieli go zatrzymać. - To są koszty, z którymi się liczymy. To są koszty walki w obronie praworządności. Obywatele taką cenę płacą od lat. Najwyższy czas, aby również sędziowie byli godni zapłacić taką cenę - podkreślił Igor Tuleya.

REKLAMA

"Te puzzle układają się w taki obrazek"

Sędzia został zapytany o to, jakie wrażenie na nim robi gmach Sądu Najwyższego, którego bronią policjanci. - Jest to pewnie jakiś symbol państwa, w którym żyjemy, albo w którym za moment będziemy żyli, jeśli nie będzie niezależnych sądów. Na szczęście jest sporo obywateli, dużo sędziów, dużo prawników i to jest bardzo krzepiące. I rzeczywiście te słowa, że "nie będziesz szedł sam, się sprawdzają". Obywatele i sędziowie ciągle są ze mną - powiedział Tuleya. Sędzia odniósł się również do przerwania mowy jego obrońcy w trakcie rozprawy. - Przerwanie mowy obrońcy jest równoznaczne z ograniczeniem prawa do obrony. Ostatnia wiadomość jest taka, że nie tylko przerwano wystąpienie pana mecenasa Jacka Duboisa, ale uniemożliwiono mu kontynuowanie - podkreślił i dodał, że postępowanie zmierza już ku końcowi. Zaznaczył, że, jego zdaniem, ta decyzja zostanie ogłoszona jeszcze w czwartek.

- Te puzzle układają się w taki obrazek, bo z jednej strony mamy wyłączenie jawności, więc nie jesteśmy w stanie zobaczyć i ocenić, w jaki sposób pan Roch proceduje, czy te standardy rzetelnego procesu są zachowane, czy też nie. Z drugiej strony mamy taki upór pana Rocha, żeby jak najszybciej zakończyć to postępowanie. Wczorajsze posiedzenie trwało prawie do północy, podejrzewam, że dziś będzie podobnie - powiedział Tuleya.

Sędzia dodał, że już samo to, kto prowadzi jego sprawę - Adam Roch, były prokurator, który w 2006 roku przesłuchiwał rodzącą kobietę - jest symbolem tego, w którą stronę zmierza sądownictwo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Więcej można przeczytać tutaj:

Sędzia od sprawy Tulei zlecił przesłuchiwanie kobiety w zaawansowanej ciąży

Sprawa Igora Tulei

Wniosek w sprawie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia Igora Tulei złożył w połowie marca bieżącego roku Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Według śledczych sędzia Tuleya pomimo prawnego obowiązku trzykrotnie nie stawił się na przesłuchaniach.

Prokuratorzy zamierzają przesłuchać sędziego Tuleyę oraz postawić mu zarzuty dotyczące bezprawnego rozpowszechniania informacji procesowych. Śledczy uważają, że sędzia przekroczył swoje uprawnienia w 2017 roku, kiedy pozwolił mediom rejestrować ustne uzasadnienie postanowienia w sprawie dotyczącej obrad w Sali Kolumnowej w Sejmie. Sędzia Tuleya uzasadniając postanowienie, miał cytować zeznania świadków z postępowania przygotowawczego, czym - według prokuratury - "naraził bieg śledztwa", które było cały czas w toku.

W listopadzie 2020 roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, na wniosek prokuratury, podjęła decyzję o odebraniu immunitetu i zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziego Tulei. Izba Dyscyplinarna zdecydowała również o zawieszeniu go w czynnościach służbowych i obniżeniu uposażenia o 25 proc.

Co wydarzyło się w Sejmie w 2016 r.? Za decyzję w tej sprawie PiS ściga Tuleyę