Donald Tusk komentuje słowa o "grzechu" przyczynienia się do upadku rządu. "Czekam i idę grzeszyć"

Michał Karnowski jest prawicowym dziennikarzem i publicystą. Jest współautorem znanego wywiadu-rzeki z braćmi Kaczyńskimi. O prezesie PiS pisał, że "kąpie się w uwielbieniu ludu". W najnowszej rozmowie z Radiem Wnet mówił z kolei o skutkach ewentualnego rozbicia koalicji Zjednoczonej Prawicy.

- Opozycja ewidentnie próbuje zagrać krajowym programem odbudowy w ten sposób, żeby go wywrócić i za tym, jak sądzi, wywrócić rząd i potem zbudować coś nowego, przejściowego, technicznego - w ten sposób prawica oddałaby władzę opozycji. Wszyscy, którzy do tego by się przyczynili, biorą na swoje sumienie duży grzech, nie wiem, czy tylko polityczny - mówił Michał Karnowski.

To właśnie na ten wywiad zareagował Donald Tusk. Były premier udostępnił zdjęcie, na którym widać fragment wypowiedzi dziennikarza. "Czekam tylko na drugie szczepienie i idę grzeszyć" - brzmi komentarz szefa Europejskiej Partii Ludowej. Gotowość do "grzeszenia" zgłosiło w odpowiedziach pod wpisem kilka osób. Część też uznało, że jest to zapowiedź powrotu Tuska do polskiej polityki.

Donald Tusk obchodzi w czwartek 64. urodziny, dlatego wcześniej na Twitterze opublikował krótki wpis, w którym nawiązał do swojego wieku i piosenki zespołu The Beatles. "Will you still need me, will you still feed me, When I’m sixty-four" - napisał polityk, co można przetłumaczyć na "Czy będziesz mnie potrzebować, kiedy będę miał 64 lata?".

Brak kompromisu wśród koalicjantów Zjednoczonej Prawicy w sprawie poparcia Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy sprawiły, że wzmogły się dyskusje o możliwości utraty większości przez koalicję, na którą składa się Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie oraz Solidarna Polska. W tej sprawie odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry, jednak rozmowa miała zakończyć się bez konsensusu. Wśród polityków koalicji coraz częściej pojawiają się też głosy o konieczności renegocjowania umowy koalicyjnej.

