Kiedy Sejm zajmie się ustawą o OFE? Ryszard Terlecki podał możliwy termin

Zobacz wideo Ziobro przeciw KPO i reformie OFE. Semeniuk: Mamy do czynienia z polityką, a nie merytoryką

We wtorek Sejm miał zająć się ustawą, która w ostateczny sposób uregulowałaby kwestię Otwartych Funduszy Emerytalnych. Nieoczekiwanie jednak doszło do zmiany. Wiceszef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel potwierdził wtedy, że głosowanie nad ustawą o OFE zostało zdjęte z porządku obrad Sejmu "w związku z wątpliwościami jednego z koalicjantów". Dodał, że chodzi o partię Zbigniewa Ziobry.

REKLAMA

Jak z kolei mówił w czwartek Ryszard Terlecki, punkt ten został zdjęty z bloku głosowań, bo jeden z elementów ustawy wymagał dyskusji. - No tak, zostało to zdjęte z porządku ostatniego Sejmu, ponieważ pojawiła się jeszcze potrzeba dyskusji nad jednym z elementów tej ustawy. Myślę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu to wróci - powiedział. Na uwagę dziennikarzy, że Senat może nie zająć stanowiska przed 1 czerwca, kiedy planowane jest wejście w życie ustawy marszałek Terlecki odparł, że w takim razie wejdzie ona w życie 1 lipca. Kolejne posiedzenie Sejmu jest zaplanowane na 19 i 20 maja.

Projekt ustawy o OFE

Projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne przygotował rząd. Zakłada, że każdy członek OFE samodzielnie zdecyduje, gdzie trafią jego środki - do IKE czy do ZUS.

Rząd chce, aby przepisy weszły w życie 1 czerwca. Od tego dnia do 2 sierpnia uczestnicy OFE będą mieli czas na podjęcie decyzji, gdzie chcą przekazać środki z funduszy. Przenoszącym środki na IKE zostanie potrącona opłata przekształceniowa w wysokości 15 procent aktywów netto danego OFE.