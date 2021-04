Onet: Kaczyński starł się z Ziobrą ws. unijnych środków. "Miał przemówienie trochę jak Piłsudski"

Dziennikarze Onetu ustalili, że jednym z tematów środowego posiedzenia rządu był Krajowy Plan Odbudowy (choć taka informacja nie znalazła się już w oficjalnym porządku obrad). To dokument, który precyzuje sposób dzielenia pieniędzy, które Polska ma otrzymać w ramach Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Zgodę na uruchomienie funduszu musi wyrazić każdy kraj członkowski. Politycy Solidarnej Polski konsekwentnie powtarzają, że w przeciwieństwie do swoich koalicyjnych partnerów nie zamierzają zagłosować za ratyfikacją FO.

REKLAMA

Onet: Podczas posiedzenia rządu Kaczyński starł się z Ziobrą ws. unijnych środków

Źródła Onetu twierdzą, że w trakcie obrad Rady Ministrów opór ziobrystów próbował utemperować wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński

- Prezes [PiS - red.] miał przemówienie trochę jak Piłsudski. Mówił, że fundusz to gigantyczna szansa, że nie można jej zmarnować, trzeba to poprzeć. Zwracał się oczywiście do Ziobry - twierdzi informator portalu. Inni opisują mowę Kaczyńskiego jako "kolejną próbę wywarcia presji". Sugerują też, że jego rozmowa z Ziobrą była "bardzo twarda".

Zobacz wideo Ziobro przeciw KPO i reformie OFE. Semeniuk: Mamy do czynienia z polityką, a nie merytoryką

Riposta Ziobry miała nadejść nieco później. W pewnym momencie pochwalne przemówienia ministrów na temat Krajowego Planu Odbudowy miał przerwać bowiem szef MSWiA Mariusz Kamiński, który stwierdził, że "i tak najbardziej wszystkich interesuje, co ma do powiedzenia jedna osoba", wskazując przy tym na ministra sprawiedliwości.

- Ziobro powtarzał swoje argumenty, że PiS porzuca swój program, że to jego partia dzisiaj pilnuje ideałów prawicy. Mówił, że nie zmienia zdania. Ale przypomniał, że w zamrażarce czeka kilkanaście ustaw, które od miesięcy nie mogą się znaleźć w porządku obrad Sejmu. Niektórzy odczytali to w ten sposób: "Ziobro podał cenę" - twierdzi jedno ze źródeł portalu.

Polityk Solidarnej Polski zapewnił jednak, że tak postawione ultimatum to "bzdura", ponieważ partia Ziobry nie zamierza "przehandlować" niczego w zamian za ustawy. Dodał, że jego przełożony jedynie przypomniał innym członkom rządu, że koalicja od pewnego czasu nie działa, a PiS próbuje stawiać mniejszych koalicjantów "pod ścianą". Co więcej, w opinii ziobrysty Krajowy Plan Odbudowy jest po prostu "źle przygotowany".

Posiedzenie rządu miało zakończyć się bez żadnej konkretnej konkluzji ws. Krajowego Planu Odbudowy, a tym samym Funduszu Odbudowy. Wkrótce jednak, jak informuje Onet, ma dojść do spotkania liderów wszystkich trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy ma określać cele związane z odbudową i tworzeniem "odporności" społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które - jak tłumaczy rząd - mają pozwolić Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju.

Środki na KPO będą pochodzić z unijnego Funduszu Odbudowy, którego założenia musi poprzeć polski parlament. Pomoc z FO będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek.

W ramach Instrumentu FO Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym: 23,9 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w pożyczkach. Środki muszą zostać wykorzystane do 2026 r.

- Spodziewamy się zakończenia prac nad Krajowym Planem Odbudowy po 20 kwietnia, by móc przeprowadzić całą procedurę Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów i do 30 kwietnia przedłożyć go Komisji Europejskiej - poinformował rząd w połowie kwietnia.

Krajowy Plan Odbudowy ma być gotowy za kilka dni. "Zgłoszonych wiele uwag"