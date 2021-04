Sobolewski: Nowy Ład być może jeszcze w maju. "Babcia plus?" "Nie wykluczam"

Według słów Krzysztofa Sobolewskiego, który był gościem Programu 1. Polskiego Radia, Nowy Ład ma być odpowiedzią na trudny okres po pandemii koronawirusa.

REKLAMA

Sobolewski o terminie prezentacji Nowego Ładu: Okaże się, czy będzie to jeszcze w maju

- Głównym założeniem jest to, żeby można było wejść w ten nowy czas, kiedy pandemia będzie wspomnieniem. Dla każdego są tam rozwiązania, które będą sprzyjać temu, aby łatwiej było funkcjonować po tym trudnym, ponad rocznym okresie pandemii koronawirusa - mówił poseł.

Zapytany o to, kiedy Nowy Ład zostanie zaprezentowany, odpowiedział, że "ta decyzja jest jeszcze przed nami". - Nie wykluczam, że stanie się to w najbliższym czasie, ale wszystko uzależnione jest od sytuacji pandemicznej. Czy to będzie 8 maja [o tej dacie informował portal wPolityce.pl - red.], to się jeszcze okaże - stwierdził.

Sobolewski tłumaczył też, że pod 10 punktami Nowego Ładu, które zaprezentowano już w lutym, kryje się "dużo istotnych elementów, które mogą być zaskoczeniem dla większości". - O tych elementach na szczęście nie przeczytałem jeszcze ani w gazetach, ani na portalach internetowych - powiedział przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS.

Zobacz wideo Ziobro przeciw KPO i reformie OFE. Semeniuk: Mamy do czynienia z polityką, a nie merytoryką

Czy program "babcia plus" znajdzie się w Nowym Ładzie? Sobolewski: Nie wykluczam czegoś w tym stylu

Polityka poproszono też o komentarz do doniesień mówiących o tym, że w Nowym Ładzie może znaleźć nowe świadczenie wypłacane osobom starszym wychowującym wnuki. W mediach ten zasiłek, wzorowany na rozwiązaniu węgierskim, został nazwany programem "babcia plus".

- To akurat jest w trakcie rozmów i analiz. To wszystko jest uzależnione oczywiście od możliwości budżetowych. Nie wykluczam czegoś w tym stylu, natomiast nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg i zastępować panią minister rodziny Marlenę Maląg - odparł polityk.

O możliwości wprowadzenia świadczenia "babcia plus" mówiła niedawno na antenie Polskiego Radia sama ministra rodziny. - Ciekawymi rozwiązaniami, realizowanymi już na Węgrzech, jest m.in. wprowadzenie opieki dla dziadków, świadczenia, które pozwalają, że dziadkowie przejmują opiekę nad dziećmi w okresie od pierwszego do trzeciego roku życia, aby rodzice mogli dokonać wyboru, czy rzeczywiście mama wraca do pracy, czy korzysta z rozwiązania instytucjonalnego - powiedziała Maląg.

Program Babcia plus gwarancją dodatkowych pieniędzy dla seniorów. Marlena Maląg: Ciekawe rozwiązanie, realizowane na już Węgrzech

Sobolewskiego dopytywano też o możliwość zwolnienia z podatków kobiet, które urodziły czworo i więcej dzieci. - Jest to rozwiązanie, które na pewno ułatwiłoby życie kobietom. Ale przypomnę, że funkcjonuje już emerytura dla kobiet, które urodziły lub wychowały czworo lub więcej dzieci. Można powiedzieć, że to byłoby rozszerzenie tego programu i ciekawa propozycja, natomiast głos decydujący, oprócz minister Maląg, ma też minister finansów - podkreślił poseł PiS.

Pierwotnie Nowy Ład miał zostać zaprezentowany 20 marca, jednak prezentacja została przełożona ze względu na trudną sytuację pandemiczną. Zgodnie z założeniami ma on objąć następujące kwestie: ochrona zdrowia, płace, rozwój gospodarczy, rodzina, ochrona środowiska, kultura i szkoła, wsparcie dla firm, bezpieczeństwo i opieka nad seniorami.