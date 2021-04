Donald Tusk obchodzi 64. urodziny. Były premier nawiązał do utworu The Beatles

Kilkadziesiąt minut po północy na Twitterze Donalda Tuska pojawił się wpis po angielsku. Polityk przytoczył w nim fragment utworu The Beatles z 1967 r. "Czy nadal będziesz mnie potrzebować, czy nadal będziesz mnie karmić, gdy będę miał sześćdziesiąt cztery lata" - napisał Tusk. Były premier nawiązał w ten sposób do piosenki When I'm Sixty Four z legendarnego albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Muzyczne nawiązanie do 64. urodzin polityka spotkało się z ciepłym przyjęciem internautów. Pod wpisem byłego premiera pojawił się wysyp komentarzy z życzeniami urodzinowymi.

Donald Tusk kończy 64 lata. Funkcję premiera sprawował przez siedem lat

Donald Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 r. w Gdańsku. Ukończył studia historyczne na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, ale przez większość życia działał w polityce. Już w czasie studiów angażował się w działalność opozycyjną i uczestniczył w tworzeniu lokalnego Studenckiego Komitetu Solidarności.

W latach 90. należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a następnie do Unii Wolności. W 2001 r. wspólnie z Andrzejem Olechowskim i Maciejem Płażyńskim założył Platformę Obywatelską, z którą osiągnął największe sukcesy polityczne. Funkcję premiera sprawował przez siedem lat, od 2007 do 2014 r., najdłużej ze wszystkich premierów w III RP.

Następnie został przewodniczącym Rady Europejskiej. W 2017 r. został ponownie wybrany na stanowisko szefa RE. Donald Tusk uzyskał poparcie 27 państw, czyli wszystkich krajów członkowskich za wyjątkiem Polski. Rząd kierowany przez Beatę Szydło poparł wówczas Jacka Saryusza-Wolskiego. Od 2019 r. Tusk jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej.

