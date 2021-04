Chaos po odwołaniu głosowania ws. OFE. Pojawiają się doniesienia o "rządzie mniejszościowym"

Zobacz wideo PiS zaproponuje emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł? Kuczyński: Coś tu nie gra

We wtorek Sejm miał zająć się ustawą, która w ostateczny sposób uregulowałaby kwestię Otwartych Funduszy Emerytalnych. Nieoczekiwanie jednak doszło do zmiany. Wiceszef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel potwierdził, że głosowanie nad ustawą o OFE zostało zdjęte z porządku obrad Sejmu "w związku z wątpliwościami jednego z koalicjantów". Dodał, że chodzi o partię Zbigniewa Ziobry.

- W ramach tej dyskusji wewnątrz koalicji podnosiliśmy kilka uwag. Również zwracam uwagę, że wokół tej bardzo ważnej ustawy, która decyduje o oszczędnościach milionów Polaków, głosy są bardzo rozbieżne. Wskazywane są pewne zagrożenia, ryzyka związane z wprowadzeniem tej ustawy. Niemniej wskazując na te zagrożenia, Solidarna Polska nie stawiała tej sprawy na ostrzu noża, jednak cieszymy się, że dyskusja w tej sprawie będzie prowadzona dalej - powiedział, jak cytuje 300polityka.pl, Sebastian Kaleta z ugrupowania ministra sprawiedliwości.

O tym, dlaczego głosowanie odwołano w ostatniej chwili, pisała "Gazeta Wyborcza". "Bo rada koalicji się nie zbiera, nikt nie uzgadnia planów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest na wojennej ścieżce zarówno z Solidarną Polską, jak i z Porozumieniem Jarosława Gowina, więc współpraca koalicyjna wygląda, jak wygląda. Mamy bezhołowie" - podkreśliła Dominika Wielowieyska. Jak dodała dziennikarka, koalicja rządząca jest zjednoczona tylko z nazwy. Przypomnijmy, że partia Zbigniewa Ziobry przeciwna jest również Funduszowi Odbudowy.

Głosowanie ws. OFE odwołane w związku z wątpliwościami koalicjanta PiS

"Coś w charakterze rządu mniejszościowego"

Radomir Wit na antenie TVN24 relacjonował, co się dzieje w Sejmie po zmianie ws. ustawy o OFE. Dziennikarz podkreślił, że nie ma "pojednania" w Zjednoczonej Prawicy. - Raczej coś w charakterze rządu mniejszościowego Mateusza Morawieckiego, na to niektórzy wskazują tutaj w Sejmie. (...) To już kolejne posiedzenie, gdzie znika jakiś punkt z porządku obrad. Punkt, który nie gwarantował, że Prawo i Sprawiedliwość wygra głosowanie, bo bez głosów np. Solidarnej Polski niewiele zdziałać można w wariancie, że opozycja nie popiera likwidacji OFE - podkreślał Wit. Jak dodał, politycy partii Jarosława Kaczyńskiego na temat tego, co zdarzyło się we wtorek, mówią niechętnie i niewiele.

W Sejmie m.in. Ryszard Terlecki pytany był przez dziennikarzy o to, czy jest zaskoczony stanowiskiem Zbigniewa Ziobry ws. OFE i czy mamy w Polsce rząd mniejszościowy. - Nie wiem. To on zablokował? - odpowiedział tylko.

"Tyle w sprawie większości PiS w Sejmie"

"Po dzisiejszym przełożeniu głosowania w sprawie OFE i po ostatniej konwencji Porozumienia jest oczywiste, że Polską kieruje rząd mniejszościowy, który nie ma większości ani w Sejmie, ani w Senacie" - stwierdził Roman Giertych.

"W ostatniej chwili przełożyli głosowanie w sprawie OFE, bo nie mają już większości. Siostro, tlen poproszę!" - napisała posłanka Klaudia Jachira.

"Głosowanie ustawy o OFE zdjęte nagle z porządku dziennego obrad. Tyle w sprawie większości PiS w Sejmie" - podkreślił Sławomir Nitras.