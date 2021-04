Kolejny transfer do Polski 2050. Do partii Szymona Hołowni dołączył poseł KO

O tym, że Suchoń może dołączyć do partii Hołowni spekulowano już od jakiegoś czasu. We wtorek podczas konferencji prasowej w Sejmie kolejny transfer do Polski 2050 został ogłoszony już oficjalnie. To zresztą niejedyny polityk, który tego dnia przystąpił do partii Hołowni.

REKLAMA

Zobacz wideo Suchoń z KO do Polski 2050? Tomczyk: Ta polityka transferowa nic nie zmienia

Mirosław Suchoń dołączył do Polski 2050 Szymona Hołowni

- Nasza partia rozwija się we wszystkich województwach. Dzisiaj chcę przedstawić nowych działaczy, to z nimi na pokładzie chcemy zrealizować nasze cele, pokazać, że nowa jakość jest możliwa. Pierwsza osoba to Mirosław Suchoń, poseł niezwykle oddany i pracowity, wielokrotnie występował w ochronie polskich obywateli dręczonych przez tę władzę. W naszym ruchu zajmie się usługami publicznymi i transportem - mówił Hołownia.

- To wielki zaszczyt dołączyć do ciebie i ruchu, ale i wielkie zobowiązanie. Przed nami niezwykle ważne zadania. Nasze decyzje będą bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. To jeden z powodów, dla którego przystępuję do Polski 2050 - powiedział Suchoń.

- W centrum parlamentaryzmu powinny być sprawy obywateli, ich troski i problemy, a na nie politycy. Jestem pewien, że ruch Szymona Hołowni będzie kształtował Polskę przez kolejne lata, a ja chcę w tym procesie uczestniczyć - dodał.

Oprócz byłego posła Klubu Parlamentarnego KO, który pełnił też funkcję członka zarządu partii Nowoczesna, do Polski 2050 przystąpili również burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski oraz Wanda Brociek, która dotychczas działała w stowarzyszeniu Polska 2050.

Po "transferze" Suchonia koło poselskie Polski 2050 liczy pięcioro członków. Oprócz byłego posła KO tworzą je jeszcze: Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha i Tomasz Zimoch. W Senacie Polskę 2050 reprezentuje natomiast Jacek Bury.