Igor Tuleya zostanie zatrzymany i doprowadzony do prokuratury? Ma o tym zdecydować Izba Dyscyplinarna SN

Posiedzenie niejawne w tej sprawie odbędzie się środę 21 kwietnia o godz. 12. Sędzia Igor Tuleya dotychczas trzykrotnie nie stawił się na przesłuchania w prokuraturze, które miały się odbyć kolejno: 18 stycznia, 10 lutego i 12 marca. Sąd Najwyższy poinformował, że "jeżeli sąd postanowi przeprowadzić posiedzenie lub ogłosić orzeczenie końcowe publicznie, to posiedzenie lub jego część będzie transmitowana w wyznaczonych pomieszczeniach Sądu Najwyższego".

Izba Dyscyplinarna rozpatrzy wniosek prokuratury. Sędzia Tuleya zostanie zatrzymany?

Wniosek w sprawie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia Igora Tulei złożył w połowie marca Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Według śledczych sędzia Tuleya pomimo prawnego obowiązku nie stawiał się na przesłuchaniach, a jedynie pojawiał się przed budynkiem prokuratury, gdzie w obecności dziennikarzy "wygłaszał deklaracje o wydźwięku politycznym" i "deklarował prowokacyjnie, że prokurator będzie musiał doprowadzić go siłą".

Śledczy zamierzają przesłuchać sędziego Igora Tuleyę oraz postawić mu zarzuty dotyczące bezprawnego rozpowszechniania informacji procesowych. Śledczy uważają, że sędzia przekroczył swoje uprawnienia w 2017 r., kiedy pozwolił mediom rejestrować ustne uzasadnienie postanowienia (niekorzystnego dla PiS) w sprawie dotyczącej obrad w Sali Kolumnowej w Sejmie. Sędzia Tuleya uzasadniając postanowienie, miał cytować zeznania świadków z postępowania przygotowawczego, czym - według prokuratury - "naraził bieg śledztwa", które było cały czas w toku.

W listopadzie 2020 r. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, na wniosek prokuratury, podjęła decyzję o odebraniu immunitetu i zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziego Tulei. Izba Dyscyplinarna zdecydowała również o zawieszeniu go w czynnościach służbowych i obniżeniu uposażenia o 25 proc.

Sędzia Tuleya wielokrotnie wskazywał, że nie uznaje decyzji Izby Dyscyplinarnej o odebraniu immunitetu i zamierza dalej orzekać. W grudniu 2019 r. Sąd Najwyższy, wskutek wykładni Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), uznał, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE - przez co nie jest też sądem w rozumieniu prawa krajowego.

"Od samego początku liczyłem się z takim scenariuszem"

- Wydaje mi się, że ta decyzja nie jest zaskakująca, ponieważ prokurator, wysyłając wezwania, wspomniał o tym, że mogą być zastosowane środki przymusu. Od samego początku liczyłem się z takim scenariuszem. Oczywiście dobrowolnie nie stawię się w prokuraturze na przesłuchanie, ponieważ działania prokuratury są niezgodne z prawem. Mój immunitet nie został uchylony, ponieważ tzw. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem - powiedział w marcu o wniosku prokuratury Igor Tuleya.

W lutym bieżącego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że "Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego RP z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania", a Izba Dyscyplinarna SN nie jest niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem. Pomimo tego sędzia Tuleya nie został dopuszczony do orzekania przez prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba.