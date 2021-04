Czarnek zapowiada: Wychowanie do życia w rodzinie priorytetem w oświacie. Powstanie 10 ośrodków kształcenia

W poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął udział w XI Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. Polityk podkreślał tam znaczenie tego przedmiotu w kształtowaniu młodych pokoleń Polaków.

REKLAMA

- Kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na temat tego, czym jest rodzina, jak fundamentalne znaczenie mają wartości zapisane w konstytucji, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo jest przejawem naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami - mówił Przemysław Czarnek.

Zobacz wideo Pandemia uderza w młodych. Psychiatra: Narastają w nich trudne emocje

Powstanie 10 ośrodków kształcenia dla nauczycieli WDŻ

Szef resortu edukacji i nauki dodał, że wychowanie do życia w rodzinie musi zyskać większe znaczenie w polskich szkołach, ponieważ od odpowiedniego przygotowania młodych ludzi w tym kierunku zależy przyszłość społeczeństwa i państwa. Ma to być również jeden ze sposobów na przezwyciężenie kryzysu rodziny, który można dostrzec w Polsce i innych krajach rozwiniętych. - W rozporządzeniu dotyczącym kształcenia nauczycieli wprowadzamy zmiany, dzięki którym powstanie 10 silnych ośrodków w Polsce, w których nauczyciele będą mogli się kształcić i uzyskiwać uprawnienia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie - podkreślił minister.