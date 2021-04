Nieoficjalnie: Szykuje się kolejny transfer do Polski 2050 Szymona Hołowni. Chodzi o posła KO

Obecnie koło Polski 2050 liczy czworo osób. Przewodniczącą jest Hanna Gill-Piątek, która przeszła na stronę Szymona Hołowni z klubu Lewicy (należała do Wiosny Roberta Biedronia). Do klubu Polski 2050 przystąpili również Paulina Hennig-Kłoska, Tomasz Zimoch i Joanna Mucha, którzy do Sejmu weszli z list Koalicji Obywatelskiej. W Senacie zaś człowiekiem Hołowni jest Jacek Bury.

Zobacz wideo „Ogon merda psem”? Jan Maria Jackowski ocenia sytuację w Zjednoczonej Prawicy

Nieoficjalnie: Kolejny transfer do Polski 2050 Szymona Hołowni

Z nieoficjalnych informacji "Wprost" wynika, że do koła Polska 2050 dołączy teraz kolejny polityk KO. Chodzi o posła Mirosława Suchonia. - Mogę potwierdzić, że spotkałem się z Szymonem Hołownią. Rozmawialiśmy i jestem pod dużym wrażeniem - powiedział tygodnikowi poseł.

Polska 2050 Szymona Hołowni w ostatnim sondażu United Survey dla wp.pl uzyskała 17,3 proc. poparcia. To dało jej w zestawieniu drugie miejsce po Prawie i Sprawiedliwości. To już kolejne badanie, w którym ugrupowanie Hołowni prześcignęło Koalicję Obywatelską.

