Michael Schudrich komentuje powołanie Szydło do Rady Muzeum Auschwitz. "Politycy są potrzebni do innych rzeczy"

W rozmowie z TVN24 krytycznie do nominacji Beaty Szydło odniósł się profesor Andrzej Żbikowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. - Wygląda, że jest to nominacja polityczna czy osoby politycznej, oczywiście jakoś związanej z regionem. Ale w przypadku muzeum w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau raczej taka kandydatura dyskusyjna - powiedział. - Wydaje mi się, że takie rady naukowe powinny wynikać z potrzeb dyrekcji. Tu Piotr Cywiński (dyrektor w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - red. ) powinien sugerować pewne kandydatury i ministerstwo powinno jakoś brać to pod uwagę. Tutaj zaskoczenie i pewnie zaniepokojenie - podkreślił.

Michael Schudrich: Politycy są potrzebni do innych rzeczy

Do sprawy odniósł się też Michael Schudrich, naczelny rabin Polski. Jak podkreślił w TVN24, bardzo ważne jest, aby rada była "niepolityczna". - Dla wielu osób nominacja Beaty Szydło wygląda na polityczną - powiedział. Podkreślił, że choć Szydło jest "bardzo mądrym człowiekiem", to w radzie powinni zasiadać naukowcy. - Politycy są bardzo potrzebni do innych rzeczy - stwierdził.

Szydło w Radzie Muzeum Auschwitz Birkenau. Komentarz Glińskiego

W TVN24 kontrowersyjną nominację komentował też prof. Jan Grabowski z Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN. Jak stwierdził, była szefowa rządu "była inicjatorką pomysłu z nowym Muzeum Sprawiedliwych w Oświęcimiu". - To jest fragment takiej wielkiej kampanii, żeby nas wszystkich Polaków przedstawić jako naród bez skazy, który podczas wojny w najgorszych chwilach zachowywał się w sposób wysoce moralny i powszechnie, co niestety nie jest prawdą. Są to działania równie smutne, co skazane na niepowodzenie - powiedział.

Beata Szydło w Radzie Muzeum Auschwitz. Historycy rezygnują

We wtorek "Gazeta Wyborcza" poinformowała o powołaniu do Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau Beaty Szydło. Po tej decyzji z członkostwa w Radzie zrezygnowali już filozof i działacz społeczności żydowskiej Stanisław Krajewski; historyk i były dyrektor krakowskiego oddziału IPN Marek Lasota oraz była wicedyrektorka Muzeum Auschwitz-Birkenau i przewodnicząca Rady w poprzedniej kadencji Krystyna Oleksy. Przeciwko decyzji Glińskiego protestuje opozycja. W sobotę grupa parlamentarzystów z Parlamentarnego Zespołu ds. Naprawy Rzeczypospolitej apelowała o odwołanie Beaty Szydło z rady.

Chcą odwołania Szydło z Rady Muzeum Auschwitz. "Nie posiada kompetencji"