PiS przyjmie Fundusz Odbudowy z pominięciem Sejmu? Woś: Za takie decyzje byłby Trybunał Stanu

- Ze zdumieniem obserwujemy, że premier ma wyjątkową zdolność do przekonywania prezesa do innego działania niż to, które było ustalone we wspólnym programie wyborczym - powiedział w programie "Onet Opinie" Michał Woś, poseł Solidarnej Polski. Polityk skrytykował premiera Morawieckiego za działania związane z unijnym Funduszem Odbudowy.

