Wystąpienie Jarosława Gowina pożegnaniem z PiS? Schreiber o "problemach do rozwiązania"

"Bardzo ciekawa ta konwencja Porozumienia. Dla mnie to symboliczne pożegnanie Jarosława Gowina z PiS" - pisze na Twitterze Wojciech Szacki z Polityka Insight.

"Najciekawsze w konwencji Porozumienia jest to, że wygląda jakby ta partia nie była w rządzie od kilku lat. Zamiast: 'zrobiliśmy/zrobimy' jest 'to trzeba zrobić tak i tak'. Być jednocześnie w rządzie i mówić jak opozycja - to jest jednak sztuka" - komentuje Klaudiusz Slezak z Radia Nowy Świat.

"Porozumienie to formalnie Zjednoczona Prawica, ale Jarosław Gowin realnie obiera już kurs na stworzenie prawicowej alternatywy dla Zjednoczonej" - ocenia Jacek Gądek z Gazeta.pl.

"Kątem ucha słyszę hasła z konwencji Porozumienia: wzmocnienie klasy średniej, silne samorządy, 'przyjazny rozdział' Kościoła i państwa. Jeśli to szczere deklaracje, to co Porozumienie robi jeszcze w koalicji z PiS?" - stwierdza Dariusz Ćwiklak z "Newsweeka".

Łukasz Schreiber: Oczekiwalibyśmy od naszych partnerów więcej przewidywalności

O to, czy obserwujemy koniec koalicji rządzącej w obecnym kształcie, w "Faktach po faktach" TVN24 był pytany Łukasz Schreiber, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów. - Nie przesadzajmy. Mieliśmy posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, wszystkie głosowania poszły dobrze, pokazały, że ta większość jest - powiedział minister. - W komisji zdrowia niekoniecznie, ale to jest kwestia dwóch posłów - dodał.

Chodzi o głosowanie nad rządowym projektem ustawy o wprowadzeniu tzw. planów siedmioletnich w ochronie zdrowia. Projekt został odrzucony 20 głosami, w tym dwóch posłów Zjednoczonej Prawicy - Andrzeja Sośnierza z Porozumienia i Małgorzaty Janowskiej z PiS.

- To, że się zdarzają różnice, jest faktem. To, że mamy trochę problemów do rozwiązania (...) - powiedział Schreiber. - Nie sądzę, żeby dzisiejsze wystąpienie pana premiera Jarosława Gowina miało zwiastować koniec koalicji czy rządu. Faktem jest, że oczekiwalibyśmy od naszych partnerów trochę więcej przewidywalności, zwłaszcza w tak trudnym czasie, w którym jesteśmy, i w którym nie ma miejsca i niespecjalnie jest czas na to, by prowadzić polityczne gry - podkreślił.

Gowin: Porozumienie zaprasza wszystkich do współpracy

Jarosław Gowin o "przyjaznym rozdziale" państwa od Kościoła

Wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin powiedział na konwencji swojej partii, że polska centroprawica musi zostać wymyślona od nowa. Formacja tworząca Zjednoczoną Prawicę zorganizowała dziś w formule online konwencję krajową swojego ugrupowania. Podczas wydarzenia przedstawiono pomysły Porozumienia na decentralizację służby zdrowia, odejście od węgla w energetyce w ciągu 20 lat oraz zapewnienie mieszkań polskim rodzinom do 2030 roku.

Prezes Porozumienia Jarosław Gowin przedstawił filary programowe ugrupowania. Jak mówił, jego partia to formacja konserwatywna i uznającą cywilizacyjną rolę chrześcijaństwa. - Wiemy, że dobrą przyszłość buduje się na fundamencie tradycji. Tą tradycją, za którą się opowiadamy, jest tradycja wskazana przez św. Jana Pawła II, tradycja Polski Jagiellońskiej, Polski wielu kultur i wielu religii, Polski dumnej z siebie, a jednocześnie otwartej i tolerancyjnej. Jesteśmy partią chrześcijańsko-demokratyczną. Wiemy, że to chrześcijaństwo jest fundamentem naszej cywilizacji - argumentował Jarosław Gowin. Prezes Porozumienia dodał zarazem, że jego ugrupowanie opowiada się za "przyjaznym rozdziałem" państwa od Kościoła.

Według Jarosława Gowina, państwo powinno być "silne, ale nie omnipotentne". Jak podkreślał, Porozumienie to partia nowoczesnego konserwatyzmu, opartego o wiedzę i naukę.