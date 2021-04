Gowin: "Porozumienie zaprasza wszystkich do współpracy". Do Maksymowicza: Jesteś autorytetem

Zobacz wideo Rudzińska-Bluszcz: Środowisko to dobro wspólne. Powinniśmy móc wymagać od rządzących, żeby o nie dbali

W Warszawie w sobotę odbyła się konwencja krajowa Porozumienia Jarosława Gowina. Poruszono m.in. tematy ochrony zdrowia, mieszkalnictwa i Zielonego Ładu. Na początku swojego wystąpienia lider partii Jarosław Gowin mówił, że chce pokazać wizę przyszłej Polski, a także opowiedzieć, jak "nadać nowy blask takim słowom jak konserwatyzm czy centroprawica".

- Jesteśmy konserwatystami. Wiemy, że dobrą przyszłość buduje się na fundamencie tradycji. Tą tradycją, za którą się opowiadamy, jest tradycja wskazana przez św. Jana Pawła II, tradycja Polski Jagiellońskiej, Polski wielu kultur i wielu religii, Polski dumnej z siebie, a jednocześnie otwartej i tolerancyjnej - powiedział i dodał, że to chrześcijaństwo jest "fundamentem naszej cywilizacji".

Gowin mówił, że Porozumienie jest partią "zielonego", "współczującego" i "nowoczesnego" konserwatyzmu. - Chcemy przekazać to, co zostało nam, dzisiejszemu pokoleniu powierzone, chcemy przekazać następnym pokoleniom. Nasze działania na rzecz czystego środowiska wywodzimy z chrześcijańskiej inspiracji troski o ziemię, która została nam powierzona - mówił.

Gowin o "przekraczaniu podziałów" między rządem a opozycją

Polityk podkreślał, że Porozumienie to "partia dialogu", "partia zgody narodowej, partia przekraczania podziałów między rządem a opozycją, szukania tego co łączy Polaków". - Wszystkich tych, którym bliskie są te wartości, a jest ich coraz więcej, czego dowodem jest również dzisiejsza konwencja, zapraszamy do współpracy - mówił.

Gowin zadeklarował, że jego partia opowiada się za "przyjaznym rozdziałem państwa od kościoła". - Polityka jest domeną ludzi świeckich - dodał. Mówił także o działaniu na rzecz zwiększenia kompetencji samorządów.

Gowin do Maksymowicza: Jesteś autorytetem

W środę poseł Porozumienia Wojciech Maksymowicz poinformował o opuszczeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało o doniesieniach nt. rzekomo nieetycznych działaniach związanych z płodami, które miały być prowadzone pod nadzorem profesora Wojciecha Maksymowicza.

Gowin zwrócił się w pewnym momencie wprost do niego. - Wojtku, pozwól że wyrażę pełną solidarność i chcę powiedzieć, że jesteś dla mnie, dla nas wszystkich i dla milionów Polaków ,wielkim autorytetem i chciałbym żeby te słowa wybrzmiały dzisiaj bardzo mocno - powiedział.