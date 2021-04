Nieoficjalnie: Nawet 10 posłów rozważa opuszczenie klubu PiS. "Rozmowy się toczą"

"Z naszych informacji wynika, że ok. 10 osób rozważa opuszczenie klubu PiS" - podaje nieoficjalnie Onet. Z ustaleń dziennikarza portalu wynika, że ma to związek z coraz bardziej napiętą sytuacją w Zjednoczonej Koalicji. Ta zaostrzyła się w ostatnim czasie m.in. z powodu niezgody Solidarnej Polski na poparcie Funduszu Odbudowy. Ale także drugi z koalicjantów coraz mniej przystaje na warunki dyktowane przez PiS - "Gazeta Wyborcza" dotarła do informacji, że najprawdopodobniej partia Jarosława Gowina nie zaakceptuje planu PiS na powołanie tymczasowego RPO (i wprowadzenie tzw. komisarza) po zakończeniu kadencji przez Adama Bodnara.

Nieoficjalnie: Kolejni posłowie rozważają opuszczenie klubu PiS

Relacje między koalicjantami zaostrzył też ostatni atak na profesora Wojciecha Maksymowicza, lekarza, który jeszcze niedawno był wiceministrem nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego. To także poseł Porozumienia i bliski współpracownik Jarosława Gowina. Maksymowicz odszedł z klubu parlamentarnego PiS na początku tygodnia - po tym, jak rzecznik ministerstwa zdrowia powiedział, że docierają do niego informacje, iż wraz ze swoim zespołem mógł prowadzić "eksperymenty na płodach i zwłokach". Maksymowicz kategorycznie zaprzeczył, zapowiedział też, że rozważa pozew. W obronę wzięli go przedstawiciele Porozumienia. - Jestem zbulwersowany wypowiedzią rzecznika Ministerstwa Zdrowia o profesorze Maksymowiczu. Niech rzecznik przemyśli sobie tę sprawę - mówił Marcin Ociepa, wiceprezes partii. Maksymowicz nie jest już członkiem klubu parlamentarnego PiS, ale w Porozumieniu zostaje.

"Po ataku na bliskiego współpracownika szefa Porozumienia krążą plotki o szykowanym ataku na samego wicepremiera" - opisuje Onet. I dodaje, że z 10 posłami, którzy przymierzają się do ewentualnego opuszczenia klubu PiS, rozmowy prowadzi Lech Kołakowski, który rozważa stworzenie osobnego koła poselskiego - mieliby je zasilić politycy, którzy nie chcą już współpracować z PiS. Sam odszedł z partii w ubiegłym roku.

Rozmowy na temat utworzenie koła poselskiego się toczą. Nie ukrywam, że chodzi o posłów, którzy aktualnie są w PiS, ale nie tylko

- powiedział Kołakowski Onetowi.

O tym, że jednocześnie sam rozważa on przejście do Porozumienia, pisaliśmy na Gazeta.pl.