Nawacki nie chce dopuścić Juszczyszyna do orzekania mimo wyroku sądu. "Nie będzie wykonywał obowiązków"

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy orzekł na środowym posiedzeniu, że sędzia Paweł Juszczyszyn musi zostać przywrócony do pracy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Jak podaje TVN24, ma teraz dwa tygodnie na złożenie pozwu przeciw olsztyńskiemu sądowi w celu przywrócenia go do orzekania. Bydgoski sąd udzielił na razie zabezpieczenia, co oznacza, że sędzia ma prawo wykonywać swoje obowiązki do momentu rozpatrzenia pozwu.

Sędzia Paweł Juszczyszyn ma zostać przywrócony do orzekania

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i członek nowej KRS, Maciej Nawacki, stwierdził w piątek w rozmowie z PAP (cytuje ją tvn24.pl), że jego zdaniem dopuszczenie sędziego do orzekania "nie podlega zabezpieczeniu cywilnemu".

- Nie mogę dopuścić pana sędziego do orzekania. Pan sędzia Juszczyszyn nie będzie w poniedziałek sądził, nie będzie miał przydziału spraw i nie będzie wykonywał obowiązków - stwierdził.

Z kolei rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski zaznaczył w rozmowie z PAP, że co prawda prezesowi Maciejowi Nawackiemu przysługuje zażalenie na decyzję bydgoskiego sądu, ale to zażalenie "nie wstrzymuje rygoru natychmiastowej wykonalności".

Zawieszenie Pawła Juszczyszyna

Sędzia Paweł Juszczyszyn w 2019 r. w związku z orzekaniem w jednej ze spraw zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Chciał bowiem upewnić się, czy sędzia orzekający w pierwszej instancji miało do tego prawo jako osoba powołana przez nową KRS.

"Po tej decyzji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął sędziemu Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego, a rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu" - opisuje postępowanie wobec Pawła Juszczyszyna Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.

W listopadzie 2019 r. prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki na jeden miesiąc zawiesił Pawła Juszczyszyna. W grudniu 2019 r. Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zarządzenie Nawackiego.

"Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zaskarżył tę uchwałę Sądu Najwyższego, uznając ją za wadliwą. 4 lutego 2020 r. tzw. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 proc." - relacjonuje IUSTITIA.

- Teoretycznie moje zawieszenie zakończy się wtedy, gdy moje postępowanie dyscyplinarne zyska finał w postaci prawomocnego wyroku. Tyle że rzecznicy dyscyplinarni jakoś się w mojej sprawie nie spieszą - mówił w lutym 2021 r. w rozmowie z Onetem sędzia Paweł Juszczyszyn.