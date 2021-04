Rząd planuje pilotażowe szczepienia w firmach. Nieoficjalnie: Na początek 8 firm, w tym państwowe spółki

W akcji pilotażowej szczepień w polskich firmach zatrudniających powyżej 500 osób ma wziąć udział do ośmiu podmiotów - podaje nieoficjalnie Money.pl. Połowę z nich mają stanowić spółki skarbu państwa. Pilotaż ma odbyć się w połowie maja.

"Wstępne plany zakładają, by do firm wędrowały szczepionki, które nie mają rygorystycznych norm przechowywania" - informuje Money.pl.

Rząd: Akcja szczepień dla wszystkich pracowników

Jak informował w poniedziałek rząd, trwają konsultacje z przedstawicielami przedsiębiorców ws. procedur dotyczących m.in. sposobu zgłaszania pracowników i zamawiania szczepionek do miejsc pracy.

"Chodzi o to, aby proces szczepień w firmach był jak najprostszy i powszechnie dostępny. Obie strony mają nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni zostaną ustalone procedury" - zaznaczono w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

"Kwestie organizacyjne mają spoczywać na pracodawcach. Według wstępnych ustaleń, jeżeli przedsiębiorca zgłosi 500 osób gotowych do szczepienia, to do ustalenia pozostanie tylko termin i miejsce, gdzie będą dostarczone szczepionki dla firmy. (...) Akcja szczepień dotyczyć ma wszystkich pracowników, bez podziału na ich roczniki, ma także objąć współpracowników firm oraz zatrudnionych legalnie cudzoziemców" - podkreślono.

"Rząd zakłada, że jeżeli producenci wywiążą się ze swoich deklaracji, co do ilości dostarczonych szczepionek do Polski, to w połowie maja realne jest rozpoczęcie szczepień w punktach pracy" - czytamy.

Centrum Informacyjne Rządu podało w piątek po południu, że do tej pory w Polsce wykonano blisko 8,5 mln szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało 6,2 mln osób, dwiema dawkami zaszczepiono ponad 2,2 mln pacjentów.

