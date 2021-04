Kolejne odejścia z Rady Muzeum Auschwitz po nominacji dla Szydło

Marek Lasota jest dyrektorem Muzeum Armii Krajowej oraz byłym kandydatem PiS na prezydenta Krakowa. W czwartek historyk złożył na ręce ministra kultury Piotra Glińskiego rezygnację z zasiadania w Radzie przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Marek Lasota i Krystyna Oleksy zrezygnowali z zasiadania w Radzie Muzeum Auschwitz

"Proszę przyjąć moją spowodowaną ważnymi okolicznościami rezygnację z członkostwa w Radzie Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau" - napisał Lasota w stanowisku cytowanym przez krakowską redakcję "Gazety Wyborczej".

Z zasiadania w radzie zrezygnowała również Krystyna Oleksy, która przewodniczyła temu ciału w poprzedniej kadencji. W przeszłości pełniła również funkcję wicedyrektorki Muzeum Auschwitz. Jej pismo do ministra kultury było jeszcze krótsze: "Proszę przyjąć moją rezygnację z członkostwa w Radzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu".

Filozof rezygnuje z Rady Muzeum Auschwitz po nominacji dla Beaty Szydło

W rozmowie z "Wyborczą" Lasota przyznał, że motywy jego decyzji są "podobne do tych wyrażonych przez pana Stanisława Krajewskiego". - To zawsze było gremium zajmujące sprawami historycznymi, konserwatorskimi, a nie polityką - podkreślił.

Stanisław Krajewski odszedł z Rady Muzeum Auschwitz po nominacji dla Beaty Szydło

W tym tygodniu z Radą Muzeum Auschwitz na własną prośbę pożegnał się również Stanisław Krajewski, filozof, publicysta, działacz społeczności żydowskiej i współtwórca Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Jak zaznaczył w liście do szefa resortu kultury, powodem tej decyzji była nominacja dla byłej premierki, a obecnie europosłanki PiS Beaty Szydło.

Beata Szydło ma nowe stanowisko. Jej nominację podpisał Piotr Gliński

"Dzisiaj dowiedziałem się (z prasy), że zostałem powołany na kolejną kadencję (2021-25) do Rady przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wyraziłem kiedyś na to zgodę, będąc w kontakcie z dyrekcją Muzeum. Jednak okazało się, że tym razem obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam pani Beata Szydło. Rozumiem to jako upolitycznienie rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa w tej radzie" - cytuje list Stanisława Krajewskiego "Wyborcza".

Rada Muzeum Auschwitz zajmuje się nadzorowaniem działań muzeum w zakresie wypełniania przez niego jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz ocenia przedłożone przez dyrektora sprawozdanie roczne z działalności muzeum.