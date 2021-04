Kim jest Bartłomiej Wróblewski? Sejm wybrał go na Rzecznika Praw Obywatelskich. "Jestem wdzięczny"

Zobacz wideo Adam Bodnar musi opuścić urząd RPO. TK uznał, że pełnienie funkcji po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją

Podczas czwartkowego głosowania w Sejmie kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego poparło 240 parlamentarzystów. Przeciw zagłosowało 201 posłów, a 11 wstrzymało się od głosu (tym m.in. Bartłomiej Wróblewski i posłowie Porozumienia - Wojciech Maksymowicz oraz Michał Wypij).

REKLAMA

Bartłomiej Wróblewski wybrany przez Sejm na RPO

"Sejm powołał mnie na RPO. Mam 240 powodów, by powiedzieć - dziękuję. Jestem wdzięczny posłankom i posłom, którzy okazali życzliwość w inny sposób. Szacunek dla tych, którzy oddali glos na kontrkandydatów P. Ikonowicza i prof. Patyrę" - napisał Wróblewski na Twitterze.

O urząd Rzecznika Praw Obywatelskich ubiegało się trzy osoby: Bartłomiej Wróblewski, który kandydował z ramienia PiS-u, Sławomir Patyra - kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL, a także Piotr Ikonowicz, które kandydaturę poparła Lewica. Ikonowicz został poparty przez 80 parlamentarzystów, przeciw było 250, a 114 wstrzymało się od głosu. Za Sławomirem Patyrą było 204 posłów, przeciw - 232, 16 się wstrzymało. Decyzja Sejmu musi zostać jeszcze zaakceptowana przez Senat, w którym opozycja ma większość.

Jeśli Senat nie wyrazu zgody na powołanie rzecznika, Sejm będzie zmuszony powołać na to stanowisko inną osobę. To już czwarta próba wybory następcy Adama Bodnara w ciągu ostatnich miesięcy.

"Komisja ws. wyboru nowego RPO potwierdziła, że PiS chce mieć Rzeźnika Praw Obywatelskich, a nie Rzecznika. PiS chce ślepego wykonawcy partyjnych poleceń, a nie kompetentnej, niezależnej osoby, która w sporach z państwem będzie brała stronę obywateli!" - skomentowała w poniedziałek Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca komisji.

Bodnar o działaniach PiS ws. RPO: Cały świat będzie się temu przyglądał

Bartłomiej Wróblewski - ekspert w zakresie prawa konstytucyjnego

Bartłomiej Wróblewski ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest specjalistą w zakresie prawa konstytucyjnego, pracę doktorską obronił w 2011 roku. Tego samego roku startował do Senatu jako kandydat bezpartyjny z list Prawa i Sprawiedliwości, jednak bezskutecznie.

Oficjalnie do PiS wstąpił w 2013 roku. W 2014 został radnym PiS-u do sejmiku województwa wielkopolskiego. Rok później po raz pierwszy dostał się do Sejmu, otrzymując 14 108 głosów w okręgu poznańskim. Na posła okręgu poznańskiego został po raz kolejny wybrany w 2019 roku.

Bartłomiej Wróblewski wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich

Bartłomiej Wróblewski to autor wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

W 2017 roku Bartłomiej Wróblewski opracował wniosek do TK o to, by zbadano zgodność ustawy antyaborcyjnej (dokładniej - częśc dot. aborcji ze względu na poważne wady) z Konstytucją. Duża krytyka środowisk feministycznych sprawiła jednak, że wniosek wycofano.

Po raz kolejny na tapet sprawa powróciła w 2019 roku, kiedy Wróblewski razem z posłami PiS, częścią posłów Konfederacji oraz Kukiz'15 złożyli wniosek w tej samej sprawie. 22 października zapadł wyrok uwzględniający ów wniosek, na mocy którego przepisy aborcyjne w Polsce zostały zaostrzone, a w Polsce podniosła się fala protestów w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Poseł należy również do grona 15 parlamentarzystów PiS, którzy sprzeciwili się we wrześniu 2020 roku ustawie o ochronie praw zwierząt popieranej przez Jarosława Kaczyńskiego. Wróblewski został wówczas zawieszony w prawach członka PiS za złamanie dyscypliny klubowej. W listopadzie tego samego roku zawieszenie wygasło.