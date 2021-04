Wiceszefowa Komisji Europejskiej o wyroku TK ws. RPO: Z niepokojem śledzimy rozwój sytuacji

"Z uwagą i z niepokojem śledzimy rozwój sytuacji dotyczącej polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich" - poinformowała na Twitterze wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek za niezgodne z konstytucją te przepisy, które umożliwiają Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnienie obowiązków po upływie kadencji, do czasu objęcia urzędu przez następcę.

3

European Parliament from EU, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons