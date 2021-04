Olsztyński szpital o zawiadomieniu ws. rzekomych eksperymentów na płodach: To nigdy nie miało miejsca

"Nigdy zespół położników naszego szpitala nie dopuścił się zachowań nieetycznych lub niezgodnych z najnowszą wiedzą medyczną, względem naszych pacjentek, a tym bardziej Ich dzieci" - podkreślił w oświadczeniu przesłanym Onetowi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. To reakcja na zawiadomienie złożone przez Mariusza Dzierżawskiego z fundacji Pro - prawo do życia. Dzierżawski twierdzi, że na terenie placówki miało dochodzić m.in. do "zabijania przedwcześnie urodzonych dzieci".

