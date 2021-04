Rzecznik generalny TSUE o nowych izbach SN: Mogą nie spełniać wymogów ustanowionych w prawie UE

Chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną. "Dwie nowo utworzone izby polskiego Sądu Najwyższego mogą nie spełniać wymogów ustanowionych w prawie Unii, w przypadku gdy zasiadający w nich sędziowie zostali powołani do pełnienia urzędu z rażącym naruszeniem przepisów krajowych dotyczących powoływania sędziów tego sądu" - stwierdza w opublikowanej w czwartek opinii Evgeni Tanchev, rzecznik generalny TSUE.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Bodnar musi opuścić urząd RPO. TK uznał, że pełnienie funkcji po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją

Rzecznik generalny TSUE krytycznie o dwóch izbach Sądu Najwyższego

Jak czytamy, "izba sądu nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu prawa Unii, jeżeli obiektywne okoliczności, w jakich została ona utworzona, jej cechy, a także sposób, w jaki zostali powołani jej członkowie, mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niepodatności tej izby na czynniki zewnętrzne, w szczególności na bezpośrednie lub pośrednie wpływy organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz jej neutralności względem ścierających się przed nią interesów i prowadzić w ten sposób do braku widocznych oznak niezawisłości lub bezstronności tej izby, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w tych jednostkach w społeczeństwie demokratycznym".

PiS otworzyło dwa fronty, by pozbyć się Adama Bodnara. I jest bardzo blisko celu

"Do sądu kierującego pytanie należy ustalenie, przy wzięciu pod uwagę wszystkich istotnych informacji, którymi dysponuje, czy jest tak w przypadku organu takiego jak Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego" - stwierdził rzecznik generalny. "W razie gdyby tak było, zasada pierwszeństwa prawa Unii zobowiązuje sąd krajowy do odstąpienia od stosowania przepisów prawa krajowego zastrzegających dla takiej izby właściwość do rozpoznania sporów takich jak ten zawisły w postępowaniu głównym, aby spory te mogły zostać rozpoznane przez sąd, który spełnia wyżej wskazane wymogi niezawisłości i bezstronności i który byłby właściwy, gdyby owe przepisy nie stały temu na przeszkodzie" - czytamy dalej.

Sprawy sędziów Moniki Frąckowiak i Waldemara Żurka

Opinia Tancheva odnosi się do pytań prejudycjalnych skierowanych w związku ze sprawami sędziów Waldemara Żurka i Moniki Frąckowiak. Żurek w 2018 roku został przeniesiony z wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie do innego wydziału, co oznaczało degradację. Sędzia odwołał się do KRS, ale Rada nie uwzględniła jego skargi. Tę decyzję z kolei Żurek zaskarżył do Sądu Najwyższego, jednocześnie wnioskując, by z orzekania w tej sprawie wyłączono sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sędzia stwierdził, że IKNiSP z powodu wyboru jej członków przez KRS nie może bezstronnie rozpoznać odwołania. Wówczas w tej sprawie SN zwrócił się do TSUE.

Adam Bodnar nie składa broni w sprawie Orlenu. Mamy komentarz sądu

Wobec Frąckowiak, która należy do krytycznej wobec reform sądownictwa Iustitii, toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Prezes Izby Dyscyplinarnej wyznaczył sąd dyscyplinarny właściwy do rozpoznania jej sprawy. Ale według sędzi prezes ID został wybrany w wadliwej procedurze.