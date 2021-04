Przedstawicielka Rady Europy reaguje na wyrok TK ws. RPO. "Niepokojąca luka w działaniu instytucji"

"Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego tworzy niepokojącą lukę w działaniu instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich między kadencjami i ochronie praw człowieka w Polsce" - oceniła Dunja Mijatović we wpisie zamieszczonym na Twitterze.

Przedstawicielka Rady Europy o wyroku TK: Tworzy niepokojącą lukę w działaniu tej instytucji

W opinii komisarki Rady Europy ds. praw człowieka nowy Rzecznik Praw Obywatelskich powinien zostać wybrany jak najszybciej, jednak przy "poszanowaniu Konstytucji, polskiego prawa i standardów międzynarodowych".

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 ustęp 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest niezgodny z art. 209 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prezeska TK Julia Przyłębska poinformowała, że wyrok zapadł jednogłośnie. Zaskarżony przepis straci moc po upływie trzech miesięcy od chwili ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Ustne motywy wyroku przedstawił sędzia Stanisław Piotrowicz, który przypomniał, że zaskarżony przepis ustawy o RPO "stanowi, że dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika".

- Można by uznać, że to przepis kreujący organ pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. W praktyce jednak jest on stosowany w ten sposób, że skutkuje automatycznym przedłużeniem kadencji RPO do czasu wyboru jego następcy bez żadnych ograniczeń czasowych i przedmiotowych - powiedział sędzia. - Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji i niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich - dodał.

Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku. Do tej pory nie wybrano nowego rzecznika. Przepis pozwalający na pełnienie funkcji RPO po upływie kadencji zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów PiS.

