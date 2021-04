Piotrowicz uzasadniał w TK wyrok w sprawie kadencji Bodnara. Grodzki: Specjalnie go wybrano

- Jeszcze przez trzy miesiące Adam Bodnar będzie pełnił funkcję RPO dla dobra obywateli i Rzeczpospolitej. Rzecznik Praw Obywatelskich to powinien być urzędnik wysokiej klasy, który broni praw obywateli, a nie praw rządu czy tej czy innej formacji politycznej - powiedział na konferencji marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Wygląda na to, że w tym tzw. wyroku Sejm został zobowiązany do przygotowania ustawy, której kształtu nie znamy. Prawdopodobnie po uprawomocnieniu się tego, co przygotował Trybunał Konstytucyjny, będzie to oznaczało jakiś rodzaj komisarza w biurze rzecznika. Na to nie możemy się zgodzić. Nie wiadomo, ile to będzie trwało, wyrok jest trochę niejasny, trochę niezrozumiały - stwierdził.

Tomasz Grodzki: Specjalnie wybrano prokuratora Piotrowicza, aby go upokorzyć

Grodzki ocenił, że decyzja TK "jest podszyta motywami politycznymi". - Wzorowa praca Rzecznika Praw Obywatelskich najwyraźniej nie odpowiadała zamiarom obecnie rządzących - powiedział.

Marszałek Senatu odniósł się do także do udziału w rozprawie sędziego Stanisława Piotrowicza, byłego posła PiS, a w czasach PRL prokuratora. - W polityce różne rzeczy się zdarzają, ale przesłuchiwanie Rzecznika Praw Obywatelskich wybranego w wolnym wyborze, reprezentanta obywateli, przez prokuratora stanu wojennego, ewidentnie zaangażowanego politycznie po stronie obozu rządzącego, było dla mnie czymś niemożliwym do zaakceptowania - powiedział. - Miałem wrażenie, że specjalnie wybrano prokuratora Piotrowicza, aby go upokorzyć, żeby pokazać, że zostanie zmuszony do zrobienia każdej podłej rzeczy z uwagi na swoje stare grzechy - dodał.

Adam Bodnar komentuje wyrok TK: Trybunał wyszedł poza granicę wniosku

Grodzki podkreślił, że "nominowanie komisarza na miejsce rzeczywistego ombudsmana, Rzecznika Praw Obywatelskich, na świecie wzbudzi wzbudzi nie tylko ogromne zdumienie, ale nie będzie po prostu zrozumiałe".

Trybunał Konstytucyjny zdecydował ws. kadencji RPO

Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek za niezgodny z konstytucją przepis pozwalający Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawować urząd po zakończeniu kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Orzeczenie zapadło jednogłośnie. Kadencja Adama Bodnara skończyła się we wrześniu. Zgodnie z wyrokiem TK, Bodnar będzie mógł pełnić obowiązki jeszcze przez 3 miesiące od opublikowania wyroku. W tym czasie parlament ma przygotować nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

