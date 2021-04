- Trybunał Konstytucyjny (...) orzeka: art. 3 ustęp 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest niezgodny z art. 209 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - poinformowała Julia Przyłębska. Prezeska TK podała, że wyrok zapadł jednogłośnie. Zaskarżony przepis straci moc po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw.

Trybunał Konstytucyjny zdecydował ws. kadencji RPO

Ustne motywy wyroku przedstawił sędzia Stanisław Piotrowicz. - Trybunał zaznacza, że sprawa, w której zapadł wyrok, nie dotyczy ani konkretnego Rzecznika Praw Obywatelskich ani urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jako takiego. Trybunał zajmował się jedynie przepisem regulującym kwestię kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich i to trzeba z całą mocą podkreślić - powiedział Piotrowicz. Sędzia podkreślił, że zaskarżony przepis "stanowi, że dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika".

- Można by uznać, że to przepis kreujący organ pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. W praktyce jednak jest on stosowany w ten sposób, że skutkuje automatycznym przedłużeniem kadencji RPO do czasu wyboru jego następcy bez żadnych ograniczeń czasowych i przedmiotowych - powiedział sędzia. Piotrowicz dodał, że "ustawodawca w żaden sposób nie zamyka kadencji dotychczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich i nie wyznacza organu, który te obowiązki mu powierza lub może je odebrać". - Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji i niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział.

Piotrowicz o "ciągłości ochrony praw i wolności obywateli"

Piotrowicz przekonywał, że "ustrojodawca wyznaczył kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich na pięć lat, z czego wynika, że kadencja ta nie może trwać dłużej". - Co więcej, ustawodawcy zwykłemu nie pozostawiono delegacji do tego, by uregulować tę kwestię w ustawie - stwierdził sędzia.

Sędzia podkreślił, że "w trosce o zachowanie ciągłości ochrony praw i wolności obywateli" wyrok wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. - Jest to czas dla parlamentu na dostosowanie systemu prawnego do orzeczenia Trybunału. W ciągu trzech najbliższych miesięcy powinna zostać uchwalona ustawa, regulująca sytuacje, w których urząd rzecznika jest nieobsadzony przez jakiś czas po upływie kadencji - powiedział.

Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku. Do tej pory nie wybrano nowego rzecznika. Przepis pozwalający na pełnienie funkcji RPO po upływie kadencji zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów PiS.

