Jan Śpiewak ma koronawirusa. "Dbaliśmy o maski, dezynfekcję, obostrzenia. Wirus nie wybiera"

Jan Śpiewak, aktywista miejski i prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, 14 kwietnia rano dowiedział się, że jest zakażony koronawirusem.

"I stało się. Dzisiaj rano dostałem pozytywny wynik testu na koronawirusa. Całą pandemię pilnowaliśmy, żeby się nie zarazić" - napisał w środę na swoim profilu na Facebooku Jan Śpiewak.

"Dbaliśmy o maski, dezynfekcję dłoni, obostrzenia. Niestety wirus nie wybiera. Czuję się nieźle - dokucza mi tylko lekki ból głowy i kaszel" - dodał. Aktywista zaapelował również, by bardziej o siebie dbać. Jego zdaniem to "ostatnia pandemiczna prosta".

Jesienny koszmar powrócił. Fala zgonów znów przetacza się przez Polskę

Koronawirus w Polsce. Resort zdrowia poinformował o ponad 21 tys. nowych przypadków

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 21 283 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też informację o śmierci 803 osób. Z powodu COVID-19 zmarły 182 osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 621 osób. Od początku pandemii w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono już u 2 621 116 osób, z których 59 930 zmarło. Z respiratora korzysta 3457 pacjentów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano łącznie 45 843 łóżka i 4506 respiratorów.

Na środowej konferencji prasowej podjęto decyzję o przedłużeniu obowiązywania większości restrykcji o tydzień - do 25 kwietnia. Działalność od 19 kwietnia wznawiają za to żłobki i przedszkola. Będzie również możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu w grupie do 25 osób.

Sanepid zamyka lokale działające w pandemii na nowej podstawie prawnej