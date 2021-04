Sasin o konflikcie w ZP: Chcemy mieć czas na rozmowy. Myślę, że będziemy w stanie rządzić do końca kadencji

Zobacz wideo Fundusz Odbudowy. Mucha: Głosowanie przeciwko wydaje mi się nie do pomyślenia

W środę Jacek Sasin na antenie TVP1 mówił o sporze dotyczącym Funduszu Odbudowy. Polityk został zapytany, dlaczego ten punkt zniknął z porządku wtorkowego posiedzenia rządu. - Musimy jeszcze rozmawiać na ten temat. Przecież nie jest tajemnicą, że tutaj jest różnica zdań wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Solidarna Polska deklaruje głosowanie przeciw tej ratyfikacji. Chcemy jeszcze mieć chwilę czasu, żeby rozmawiać z naszym koalicjantem, ale też myślę, że trochę czasu chcemy dać opozycji, żeby ochłonęła, ponieważ absurdalność działań opozycji w tej sprawie jest aż nadto widoczna - powiedział minister aktywów państwowych. Dodał, iż myślał, że nic go w zachowaniu opozycji nie zaskoczy, ale "okazało się, że jest człowiekiem małej wiary".

- To jest głosowanie tak naprawdę nad tym, czy Polska dostanie wielką szansę na szybki rozwój. To jest 770 mld złotych na siedem lat, czyli ponad 100 mld złotych rocznie. To jest mniej więcej jedna czwarta budżetu Polski na inwestycje, na innowacje, na tworzenie miejsc pracy - stwierdził polityk, jednocześnie podkreślając, że to głosowanie pokaże kto myśli o przyszłości Polski, a kto jest tylko za swoim doraźnym interesem.

Ziobro wciąż nieugięty ws. Funduszu Odbudowy. PiS rozważa wcześniejsze wybory

Sasin: Myślę, że będziemy w stanie wygrać następne wybory

Onet informował we wtorek, że PiS rozważa tzw. małą ratyfikację ws. Funduszu Odbudowy, czyli ratyfikację z pominięciem Sejmu. Do doniesień portalu odniósł się Jacek Sasin. - Nie znam takiego pomysłu, powiem szczerze. Dowiedziałem się o nim czy przeczytałem o nim dzisiaj rano w mediach. Wydaje mi się, że gdyby na poważnie jednak taka dyskusja w rządzie się toczyła czy w kierownictwie Zjednoczonej Prawicy, to miałbym na ten temat wiedzę. Więc na dzisiaj mogę powiedzieć, że to nie jest wariant, który jest rozważany - zaznaczył wicepremier.

Czy Zjednoczona Prawica, mimo wewnętrznych sporów, przetrwa? Jacek Sasin na antenie TVP1 stwierdził, że tak. - Myślę, że będziemy w stanie rządzić do końca kadencji. Co więcej, będziemy w stanie wygrać następne wybory. Mamy jeszcze sporo w Polsce do zrobienia - powiedział.

Ziobryści przeciwko Funduszowi Odbudowy. Onet: PiS ma wyjście awaryjne

Przypomnijmy, z Funduszu Odbudowy, wartego 750 mld euro, Polska miałaby otrzymać około 58 mld euro, a w tym: 24 mld euro w formie bezzwrotnej dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. Warunkiem otrzymania unijnego wsparcia jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy. Każde państwo UE musi opracować swój własny plan i przedstawić go Komisji Europejskiej do końca kwietnia.