Posłanka PiS Joanna Lichocka krytykuje program TVP za "podważanie polityki rządu ws. epidemii"

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka skrytykowała ostatni odcinek programu "Warto rozmawiać" w TVP3. Polityczka chce, by Rada Mediów Narodowych podjęła uchwałę w sprawie tego materiału oraz zwróciła się do prezesa TVP Jacka Kurskiego z prośbą o wyjaśnienia. Lichocka zastanawia się, jak to możliwe, by TVP nadawało program "atakujący walkę z epidemią i podważający politykę rządu".

6 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl