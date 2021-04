Ziobro o sprawie Nowaka: Opinia publiczna jest okłamywana. "Być może skorzystam ze swoich uprawnień"

- To wszystko razem napawa wielkim pesymizmem. W tego rodzaju ogromnych śledztwach - a to jest bardzo wielkie śledztwo, jeżeli chodzi o skalę korupcji - sądy wielokrotnie stosowały znacznie dłużej tymczasowe aresztowanie wobec mniej znanych sprawców, którzy byli podejrzewani o tego rodzaju przestępstwa - powiedział na antenie Radia Maryja minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do decyzji sądu o zwolnieniu Sławomira Nowaka z aresztu. Jak dodał, śledztwo w sprawie byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL utrudnia pandemia koronawirusa.

