Ujawniamy aktualny skład Podkomisji Smoleńskiej. Jest i "Misiewicz w spódnicy"

Zobacz nagranie. "Bywa szarmancki". Kim naprawdę jest Antoni Macierewicz?

REKLAMA

Zobacz wideo

Przeczytaj także:

Skład Podkomisji Smoleńskiej był owiany tajemnicą. Nawet dla samych członków Podkomisji.

Osoba bliska tego gremium: - Oni robili jakieś eksperymenty, a zaraz się okazywało, że nawet nie wiedzą, czy ciągle są członkami Podkomisji.

Były członek Podkomisji w rozmowie z Gazeta.pl: - Nie wiedziałem nawet, kto jeszcze jest członkiem Podkomisji. Ciężko było uzyskać jakiekolwiek informacje o planie pracy Podkomisji.

Na gruncie prawa Podkomisja jest co rok powoływana na nowo kolejnymi decyzjami szefów MON. Ostatnie powołanie Podkomisji odbyło się na mocy decyzji Mariusza Błaszczaka z 26 sierpnia 2020 r. W decyzji jest też lista nazwisk powołanych członków. Ale tej decyzji minister nie opublikował na stronach internetowych resortu. Gazeta.pl publikuje tę decyzję Mariusza Błaszczaka. Weszła ona w życie 1 września 2020 r.

Decyzja szefa MON Mariusza Błaszczaka ws. składu Podkomisji Smoleńskiej, fot. Gazeta.pl fot. Gazeta.pl

Decyzja szefa MON Mariusza Błaszczaka ws. składu Podkomisji Smoleńskiej, fot. Gazeta.pl fot. Gazeta.pl

Na liście członków Podkomisji zabrakło nazwisk dwóch osób, które wcześniej zasiadały w Podkomisji. Nie ma ani prof. Piotra Witakowskiego, ani Glenna Jorgensena.

Witakowski był organizatorem kilku Konferencji Smoleńskich, a z zasiadania w Podkomisji zrezygnował w 2018 r.

Jorgensen to duński inżynier posiadający także polskie obywatelstwo. Prywatnie jest mężem Ewy Stankiewicz-Jorgensen (autorki kilku filmów z tezą o wybuchach i zamachu na Tu-154M). Osoba znająca Podkomisję od środka: - Skreślenie Jorgensena to było dla innych członków zaskoczenie.

Witakowski i Joergensen są wielkimi krytykami szefa Podkomisji Antoniego Macierewicza. Gdy Joergensen napisał w tygodniku "Sieci" ośmiostronicowy tekst uderzający w Macierewicza (z wnioskiem, że powinien on odejść, bo sabotuje wyjaśnianie katastrofy), Witakowski pospieszył z deklaracją, że sam - obserwując Podkomisję od środka - nie może zaprzeczyć wersji Duńczyka.

Na liście członków są nowe nazwiska. Mgr Aleksandra Śliwoska dołączyła do Podkomisji 1 września 2020 r. - zajmuje się prawem lotniczym i międzynarodowym. W 2018 lub 2019 dołączył z kolei płk dr hab. Adrian Siadkowski, który dla Podkomisji prowadził eksperymenty z wysadzaniem modeli fragmentów Tu-154M.

Aleksandra Śliwoska od lat jest w otoczeniu Macierewicza. - Taka "Misiewicz w spódnicy" - żartuje osoba zbliżona do Podkomisji. Takie porównanie do Bartłomieja Misiewicza (byłego zausznika Macierewicza) można czynić pod względem wieku i zaufania od Macierewicza, ale nie jeśli chodzi o wykształcenie, bo Śliwoska ma tu o wiele bogatsze CV. Jest ona jedną z najbardziej zaufanych osób Antoniego Macierewicza. Pracowała krótko w Poczcie Polskiej. W 2015 r. była (też krótko) pracownicą biura poselskiego Małgorzaty Gosiewskiej, ale w marcu 2016 r. weszła już do gabinetu politycznego ówczesnego szefa MON. Doradczynią Macierewicza była do stycznia 2018 - aż do jego dymisji.

Ale polityka to nie jest jedyne zajęcie Śliwoskiej. Jest doktorantką na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sieci pisze także, że udziela korepetycji z języka włoskiego. "Ciao Cara, ciao Caro! Jeśli chciałabyś/chciałbyś dobrze wykorzystać jesienne wieczory, kiedy trwamy zamknięci w domach i poprawić swoje umiejętności (...) - świetnie trafiłeś. Jestem pasjonatką języka włoskiego (…). Jako doktorantka mam również przygotowanie dydaktyczne (…). Pomogę Ci, jeśli masz problem w szkole, na uniwersytecie albo jeśli chcesz nauczyć się swobodnie konwersować (…). A presto! Ola". Cena: 90 zł za lekcję z dojazdem w Warszawie.

W serwisie Linkedin pisze z kolei, że jest "prawnikiem specjalizującym się w prawie lotniczym i międzynarodowym". "Interesuję się bezpieczeństwem w lotnictwie oraz aspektami prawnymi użytkowania dronów. Naukowo i zawodowo zajmuję się problematyką badania zdarzeń lotniczych. Moją drugą pasją jest język włoski i prawo włoskie. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie w Katanii (…). Moim głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji, wykorzystywanie w praktyce wiedzy oraz nieustanny rozwój znajomości języków obcych" - pisze w autoprezentacji. Na antenie Polskiego Radia (w lutym 2020 r.) opowiadała o swoich praktykach w ramach Programu Erasmus+.

Śliwoska pisała sporo ekspertyz prawnych dla Podkomisji Smoleńskiej.

Z kolei płk dr hab. Adrian Siadkowski zajmuje się polityką bezpieczeństwa. Jest absolwentem Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych Wydział Wojsk Pancernych i Logistyki w Poznaniu na kierunku dowodzenie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku administracja. Jest pułkownik Straży Granicznej. "Stały recenzent naukowy czasopisma 'Przegląd Strategiczny' wydawanego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowym medalem 'Za Zasługi dla Straży Granicznej' oraz brązowym medalem 'Za zasługi dla Policji', przez Ministra Obrony Narodowej brązowym medalem 'Za Zasługi dla Obronności Kraju'"- czytamy w biogramie na stronach uczelni, na której wkłada.

Siadkowski wykonywał dla Podkomisji eksperymenty pirotechniczne. Wysadzał w powietrze modele fragmentów Tu-154M.