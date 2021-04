Józef Pinior nie trafi do więzienia? Sąd tymczasowo wstrzymał wykonanie kary

Biuro prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu przekazało, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia pozytywnie rozpatrzył wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania sprawy o zezwolenie na odbywanie jej w systemie dozoru elektronicznego. Portal TVN24 informuje, że wniosek został złożony przez obrońcę Józefa Piniora. Dalszy los Józefa Piniora zostanie rozstrzygnięty podczas posiedzenia wyznaczonego na 24 maja.

Józef Pinior skazany na 1,5 roku więzienia. Były senator nie przyznaje się do winy

Józef Pinior został prawomocnie skazany za korupcję na karę 1,5 roku pozbawienia wolności na początku marca 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu podtrzymał wyrok skazujący z pierwszej instancji. Piniorowi zarzucano, że na jego koncie znalazł się przelew w wysokości 40 tys. zł od biznesmena Tomasza G.

Według prokuratury pieniądze trafiły do byłego senatora w zamian za pomoc w odstępstwie od przepisów przy budowie centrum handlowego w Jeleniej Górze. Piniorowi zarzucano też przyjęcie obietnicy łapówki w wysokości 20 tys. za obietnicę interwencji w procesie wyrabiania koncesji na wydobycie kopalin w Lądku-Zdroju.

Pinior nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Były senator wielokrotnie podkreślał, że proces ma charakter polityczny i jest zemstą obecnej władzy za udział w protestach organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji. Kilka dni po ogłoszeniu wyroku, Pinior powiedział, że jeśli trafi do więzienia, to "z poczuciem niewinności i podniesioną głową". - Będę w więzieniu w państwie, które łamie rządy prawa - stwierdził.

Józef Pinior to były polityk i opozycjonista w czasach PRL. Był jednym z liderów "Solidarności" na Dolnym Śląsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się i był poszukiwany listem gończym. W 1984 r. został skazany na cztery lata pozbawienia wolności, ale po kilku miesiącach został wypuszczony na mocy amnestii. W latach 2004-09 był posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Socjaldemokracji Polskiej, a w latach 2011-15 senatorem Platformy Obywatelskiej.

