Rafał Trzaskowski komentuje ranking zaufania: Pracujemy dalej! Każda zima w końcu mija

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy z KO, to pierwszy od dwóch lat polityk opozycji, który stanął na podium rankingu zaufania. -"Zaufanie to w polityce i w samorządzie rzecz najważniejsza. Tylko na nim możemy budować prawdziwą wspólnotę" - komentuje ranking na Twitterze prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski cieszy się w tym miesiącu zaufaniem 40,6 procent Polaków, mimo że stracił 1,3 punktu procentowego w porównaniu do pomiaru z marca. Wspiął się na szczyt ze względu na znaczne spadki notowań u poprzednich liderów rankingu. Po raz pierwszy od dwóch lat, na pierwszym miejscu tego rankingu znalazł się polityk opozycji. Ostatnim razem był to Donald Tusk w lutym 2019 roku.

Rafał Trzaskowski po raz pierwszy znalazł się na szczycie rankingu zaufania. "Dziękuję za Wasze zaufanie i pracujemy dalej! Powoli już z ratusza. Każda zima w końcu mija" - napisał prezydent Warszawy we wpisie na Twitterze.

W kwietniu Andrzej Duda zajął drugie miejsce. Zaufaniem darzy go 38,7 procent badanych, a w porównaniu do marca to spadek o 4,2 punkty procentowe. Z niewiele niższym wynikiem, bo z zaufaniem 37,8 procent osób, na podium znalazł się Mateusz Morawiecki. Czwarte miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL zdobył zaufanie 36,9 procent respondentów. Polityk może poszczycić się jednak największym wzrostem pozytywnych ocen, wynoszącym 8 punktów procentowych. Adamowi Niedzielskiemu ufa 34,5 procent badanych. Szóste miejsce zdobył Szymon Hołownia, któremu ufa 34,4 procent Polaków.

"W rankingu braku zaufania liderem tego niechlubnego zestawienia został w kwietniu Zbigniew Ziobro z wynikiem 66,3 procent. Za nim znalazł się Jarosław Kaczyński - 63 procent oraz Jacek Sasin - 56 procent Najmniej negatywnych wskazań notuje Władysław Kosiniak-Kamysz - 30,3 procent, Adam Niedzielski - 31,4 procent oraz Włodzimierz Czarzasty - 36,9 procent" - podaje Onet.