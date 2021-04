Beata Szydło ma nowe stanowisko. Jej nominację podpisał Piotr Gliński

Natomiast Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej - jak zwraca uwagę krakowska "Gazeta Wyborcza" - rząd Zjednoczonej Prawicy nie powołuje od trzech lat.

- Istnieją pewne okoliczności, które pozwalają mieć nadzieję, że Międzynarodowa Rada Oświęcimska w nieodległym czasie będzie powołana - mówił w lutym w Sejmie sekretarz stanu w KPRM Paweł Szrot.

Piotr Gliński powierzył byłej premier nowe stanowisko. Beata Szydło w składzie Rady Muzeum

Beata Szydło obecnie zasiada w Parlamencie Europejskim, mimo to, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński powołał ją to do Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. "Gazeta Wyborcza" przypomina, że rada "sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności".

Nowy skład Rady Muzeum przy Muzeum Auschwitz-Birkenau. Kto poza Beatą Szydło?

Wicepremier Piotr Gliński, poza Beatą Szydło, powołał do Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau na kadencję w latach 2021–2025 jeszcze ośmiu innych członków. "Gazeta Wyborcza" podaje, że są to: Bogdan Bartnikowski, dr hab. Grzegorz Berendt, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, prof. Edward Kosakowski, prof. dr hab. Stanisław Krajewski, dr Marek Lasota, Krystyna Oleksy oraz ks. dr hab. Jan Nowak.

Kadencja rady trwa cztery lata.