Jak informuje "Rzeczpospolita", koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości nie potwierdzają poparcia dla nowej inicjatywy ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który zapowiada powstanie Narodowej Akademii Kopernikańskiej. Rozmówcy dziennika dodali, że sam projekt nie był z nimi uzgadniany i nie mają oni wystarczającej wiedzy, by wypowiedzieć się jednoznacznie pozytywnie o pomyśle ministra Czarnka.

PiS nie konsultowało z koalicjantami powstania Narodowej Akademii Kopernikańskiej

- Solidarna Polska nie ma jeszcze w tej sprawie stanowiska. Będziemy się temu przyglądać - powiedział dziennikarzom anonimowy polityk ugrupowania. Poseł Porozumienia dodaje natomiast, że konieczne są konsultacje ze środowiskiem akademickim.

- Jako środowisko, które w ramach rządu Zjednoczonej Prawicy przez wiele lat zajmowało się nauką, wiemy jedno - nie da się przeprowadzić żadnej dużej reformy bez bliskiej współpracy i szerokich konsultacji ze środowiskiem akademickim - powiedział Jan Strzeżek. Polityk dodał, że trudno zdecydować o poparciu projektu w momencie, kiedy zna się tylko te jego fragmenty, które trafiły do mediów.

Przemysław Czarnek: Projekt dotyczący NAK będzie gotowy do jesieni 2021 roku

Do sprawy Narodowej Akademii Kopernikańskiej odniósł się we wtorek 13 kwietnia minister Przemysław Czarnek. W rozmowie z RMF FM powiedział, że "nigdy nie było i nie będzie planów likwidacji PAN" czy też zmniejszania budżetu PAN po powstaniu nowej instytucji.

- To jest jakiś absurd, nie wiem, z czego wynika, nie wiem, gdzie panowie to wyczytali. Rozsiewanie plotek na temat rzekomej likwidacji sprawia, że tracimy zaufanie do prezesa PAN - dodał. Szef resortu edukacji przyznał, że projekt dotyczący powołania Akademii Kopernikańskiej, jak i reformy PAN są analizowane, a projekty będą gotowe do jesieni tego roku.

PAN zastąpi nowa instytucja? OKO.press: Chce tego Czarnek. Minister zaprzecza

Narodowa Akademia Kopernikańska ma być nadzorowana przez premiera. "Rządzący będą mogli reprodukować kadrę naukową"

Z projektu ustawy o NAK, który wyciekł z Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że nowa szkoła wyższa będzie m.in. nadawać stopnie naukowe. - Dzięki temu rządzący będą mogli reprodukować kadrę naukową - powiedział prof. Emanuel Kulczyński. Z projektu wynika również, że Narodowa Akademia Kopernikańska będzie nadzorowana przez premiera, a jej statut określi minister nauki. Maksymalnie 120 członków akademii będzie powoływał prezydent na wniosek jej izb. Połowę pierwszego składu powoła jednak premier na wniosek szefa MEiN - tak samo ma przebiegać wybór pierwszego sekretarza generalnego, który będzie kierował działalnością instytucji i zajmował się jej finansami.

Prezes PAN o akademii kopernikańskiej: Wszystko ma zależeć od polityków

Projekt powstania Narodowej Akademii Kopernikańskiej był komentowany przez środowiska naukowe. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński nie kryje obaw, że powołanie nowej instytucji odbędzie się kosztem ograniczenia lub likwidacji PAN lub jej instytutów. - W planowanej akademii kopernikańskiej wszystko ma zależeć od polityków. Politycy wyznaczą skład akademii, zatwierdzą plany badawcze, wyznaczą dyrektorów jednostek prowadzących badania czy kształcenie. Możemy zrobić wszystko to, co stawiane jest jako cel Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej, ale szybciej i pewniej. Poproszę tylko o fundusze. I o wolność - mówił w rozmowie z "Rz".

- Nie znam akademii, której członkowie są wybierani przez ministra, a sam jestem członkiem kilku, nie tylko w Polsce. Skutek powstania takiej akademii może być odwrotny do określonego w preambule projektu - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Maciej Żylicz, prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. - To prosta droga do tego, co nastąpiło na Węgrzech. Powstała tam instytucja, która przejęła ludzi, struktury i środki tamtejszej akademii nauk - dodaje natomiast prof. Emanuel Kulczycki, członek Komisji Ewaluacji Nauki.

W październiku 2021 roku w Warszawie powstanie też Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, której statut nada właśnie minister nauki. W szkole ma funkcjonować: