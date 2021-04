Rafał Trzaskowski liderem rankingu zaufania. Andrzej Duda z rekordowym spadkiem

W przygotowanym przez IBRiS sondażu dla Onet.pl Rafał Trzaskowski cieszy się zaufaniem 40,6 proc. Polaków. Mimo że prezydent Warszawy stracił 1,3 pkt proc. w porównaniu do zeszłego miesiąca, zajmuje lepszą pozycję od Andrzeja Dudy, który zanotował znacznie większy spadek.

REKLAMA

Ranking zaufania. Polityk opozycji pierwszy raz od dwóch na czele rankingu

Rafał Trzaskowski stanął na czele rankingu zaufania - ostatnim politykiem opozycji, który zdobył to miejsce, był w 2019 r. Donald Tusk. Od tego momentu najbardziej ufaliśmy politykom z partii rządzącej. Jednocześnie Rafałowi Trzaskowskiego nie ufa 43,6 proc. badanych, zaś 13,8 proc. pozostaje on obojętny.

Prezydent Andrzej Duda zajął w kwietniu drugie miejsce. Stratę pozycji lidera przypieczętował rekordowym spadkiem zaufania - w porównaniu do marca to spadek o 4,2 pkt proc. Obecnie prezydentowi Polski ufa 38,7 proc. badanych. Andrzejowi Dudzie nie ufa 55,1 proc. respondentów.

Zobacz wideo Włodzimierz Czarzasty apeluje do Andrzeja Dudy: Niech się pan obudzi i weźmie do roboty!

Trzecie miejsce w rankingu zajął premier Mateusz Morawiecki. Zaufanie do szefa rządu deklaruje 37,8 proc. badanych - to wzrost w porównaniu do marca 2020 o 0,5 pkt proc.

Kosiniak-Kamysz zyskał najwięcej w badaniu - wzrost o 8 pkt proc.

Czwarte miejsce w rankingu zajął inny polityk opozycji - Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL zanotował również największy wzrost zaufania w całym badaniu - wyniósł on 8 pkt proc. Dzięki temu Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 36,9 proc. Polaków. Dodatkowo lider PSL jest również politykiem, któremu nie ufa najmniej przebadanych respondentów - brak zaufania zgłosiło jedynie 30,3 proc. badanych.

Duży wzrost zaufania zanotował również minister zdrowia Adam Niedzielski, który zyskał w kwietniu 5,3 pkt proc. Tym samym cieszy się obecnie zaufaniem 34,5 proc. badanych. Na szóstym miejscu znalazł się Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 zanotował spadek zaufania już trzeci miesiąc z rzędu. Obecnie zaufanie wobec Hołowni deklaruje 34,4 proc. Polaków - to jego najniższa nota od czerwca 2020 r.

W pierwszej dziesiątce rankingu znaleźli się również: Donald Tusk - 31 proc. (+3,2 pkt proc.), Jarosław Kaczyński - 27,6 proc. (-1,9 pkt proc.), Tomasz Grodzki - 27,2 proc. (+4,4 pkt proc.) oraz Elżbieta Witek - 24,5 proc. (-2,9 pkt proc.).

- Z jednej strony obserwujemy nieznaczne spadki dwóch dominatorów wyobraźni wyborców opozycyjnych, czyli Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni, a jednocześnie wyraźnie rosną Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty czy Tomasz Grodzki. W przypadku Donalda Tuska to zapewne kwestia aktywności medialnej, a przypadku lidera PSL można doszukiwać się echa decyzji o czasowym porzuceniu polityki i podjęcia pracy w szpitalu - ocenił Marcin Duma, szef IBRiS w komentarzu do badania.

Najmniej zaufania mamy do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

Ostatnie miejsce w rankingu zajmuje Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości zanotował w tym miesiącu największy, bo wynoszący 7,3 pkt proc. spadek zaufania. Wiarę w to, co mówi minister, pokłada jedynie 14,8 proc. Polaków. Otwiera tym samym ranking nieufności, zdobywając 66,3 proc. Nie ufamy również Jarosławowi Kaczyńskiemu, który zajmuje drugie miejsce z notą 63 proc. oraz Jackowi Sasinowi - politykowi nie wierzy 56 proc.

- Istotne statystycznie spadki dotyczą dwójki polityków – Andrzej Dudy i Zbigniewa Ziobry. Posiłkując się wiedzą z badań jakościowych wizerunków emocjonalnych polityków, można postawić następujące hipotezy w sprawie tych zmian. Dla prezydenta to kwestia niewystarczającego przywództwa w trakcie nasilenia się trzeciej fali zakażeń, natomiast minister sprawiedliwości zaczął być źle postrzegany wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają do niego pretensje o destabilizowanie Zjednoczonej Prawicy - podkreślił Marcin Duma, szef IBRiS w komentarzu.

Sondaż przeprowadzono w dniach od 9 do 10 kwietnia 2021 roku na próbie liczącej 1100 osób. Badanie odbyło się metodą telefoniczną, za pomocą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo.