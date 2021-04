Sławomir Nowak opuścił areszt. Nieoficjalnie: Sąd miał podważyć główny argument prokuratury

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie na zamkniętym posiedzeniu zdecydował o zwolnieniu Sławomira Nowaka z aresztu. Wobec byłego ministra w rządzie PO-PSL zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci kaucji w wysokości miliona złotych, dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju w połączeniu z odebraniem paszportu.

Sławomir Nowak opuścił areszt. Sąd nie zgodził się z argumentem o zagrożeniu matactwem

Jak ustalił nieoficjalnie portal tvn24.pl, sędzia, która zdecydowała o zwolnieniu Nowaka, podważyła w swoim uzasadnieniu główny argument, który według prokuratora uzasadniał dalszy areszt. Mowa tu zagrożeniu matactwem ze strony podejrzanego, który - w opinii śledczych - mógłby wpływać na świadków oraz tok samego śledztwa.

- To nielogiczne. Dlatego, że zeznania licznych świadków są korzystne dla Sławomira Nowaka. Nie ma on interesu w tym, by wpływać na ich zeznania - tak, według źródeł tvn24.pl, miała mówić podczas rozprawy sędzia. Po wyjściu z aresztu Nowak jest też bez dostępu do innych materiałów ze śledztwa, ponieważ dokumenty zostały już zabezpieczone przez CBA i prokuraturę.

Prowadzący śledztwo prokurator Jan Drelewski zapowiedział już złożenie zaskarżenia na postanowienie sądu. Według jednego ze śledczych znającego kulisy sprawy, apelacja prokuratury ma jednak niewielkie szanse, by się powieść. Jak tłumaczył w rozmowie z tvn24.pl, wynika to z faktu, że już wcześniej sąd apelacyjny, choć nie zdecydował o zwolnieniu Nowaka, miał liczne i krytyczne uwagi wobec pracy prokuratorów. Już wcześniej sąd sugerował im, że powinni skupić się głównym wątku śledztwa i najpoważniejszych zarzutach wobec Nowaka. Mowa tu kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą, korupcji i praniu pieniędzy.

- Chodzi o to, że w kolejnych wnioskach o areszt prokurator nie zapowiadał konkretnych czynności w tym wątku - wyjaśnia jeden z rozmówców portalu.

Nowak po wyjściu z aresztu: Nigdy nie sądziłem, że historia w taki sposób zatoczy koło

Nowak jest podejrzany o korupcję i pranie brudnych pieniędzy

Sławomir Nowak został aresztowany w lipcu 2020 r. przez CBA w związku z podejrzeniami o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienie czynów korupcyjnych oraz pranie pieniędzy. Nowak miał rzekomo czerpać korzyści z korupcji od października 2016 do września 2019 r. Śledczy twierdzą, że w czasie pełnienia funkcji szefa Państwowej Służby Dróg Samochodowych na Ukrainie (Ukrawtodor), były minister transportu nielegalnie przyjmował pieniądze przy zamówieniach na budowę dróg. W procederze miał brać udział także przedsiębiorca z Gdańska oraz były dowódca GROM.

Na początku stycznia bieżącego roku, prokuratura rozszerzyła zarzuty o czyny o charakterze korupcyjnym popełnione wspólnie i w porozumieniu z trzema biznesmenami, zatrzymanymi w styczniu przez CBA.

Nowak od początku odrzuca oskarżenia i nie przyznaje się do winy.

Postępowanie w sprawie byłego polityka prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku. Polskie organy ścigania współpracują ze śledczymi Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej w Kijowie oraz Narodowym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy.