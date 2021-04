Ziobro komentuje decyzję sądu ws. Sławomira Nowaka i uderza w Tuska. "Chciał wywrzeć nacisk"

Zbigniew Ziobro przekonywał na konferencji prasowej, że sąd zdecydował się zwolnić z aresztu Sławomira Nowaka, mimo "obszernego materiału dowodowego, wskazującego zdaniem prokuratury na szereg poważnych przestępstw, jakich dopuścił się były współpracownik i minister w rządzie premiera Tuska".

- Śledztwo jest rozwojowe i szereg czynności dowodowych jest jeszcze w trakcie przeprowadzania, co stwarza obawę matactwa. Przypomnę, że na panu Sławomirze N. ciążą nie tylko zarzuty przyjmowania łapówek wielkich rozmiarów, ale też kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym - powiedział prokurator generalny. - Rodzi się pytanie, jak ta decyzja ma się czasowo do wypowiedzi pana premiera Tuska, który (...) pozwolił sobie w jednej z komercyjnych telewizji mówić, że pan Sławomir Nowak, jego przyjaciel, jest de facto więźniem politycznym i tak dalej być może. To sformułowanie byłego premiera i szefa Rady Europejskiej, jak widać, mogą mieć swoją moc sprawczą i siłę. Rodzi się pytanie o związek między tymi agresywnymi, bezpodstawnymi wypowiedziami pana Tuska, a dzisiejszą decyzją sądu - podkreślił Ziobro.

Minister sprawiedliwości powiedział, że 4 marca Sąd Apelacyjny w Warszawie "stwierdził, że są mocne podstawy do utrzymania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania (...) wskazując na obawę ucieczki". Ziobro podkreślał, że Nowak ma także ukraińskie obywatelstwo.

- Możemy podać dziesiątki spraw dużo bardziej błahych w porównaniu do tej, o której dzisiaj mówimy - błahych ze względu na charakter zarzucanych czynów, wysokości łapówek, jak i funkcji osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw - gdzie sądy podtrzymują tymczasowe aresztowanie, które trwa dużo dłużej - powiedział Ziobro.

Prokurator generalny stwierdził, że "rodzi się pytanie o związek czasowy i przyczynowy pomiędzy agresywnymi wypowiedziami Donalda Tuska, który ewidentnie chciał wywrzeć nacisk na sąd, wypowiadając te słowa tuż przed kolejną decyzją (ws. aresztu - red.)". - Rodzi się też pytanie o siłę sprawczą tych wypowiedzi - powiedział.

Zbigniew Ziobro odnosił się do słów Donalda Tuska z piątku. - Słychać przede wszystkim spekulacje i plotki, że przetrzymywany jest w areszcie po to, żeby złamać go i zmusić do składania jakiś politycznych zeznań. Chcę wyraźnie podkreślić, że to czyni z niego de facto więźnia politycznego - powiedział w "Faktach po faktach" TVN 24 były premier.

Sąd nie przedłużył aresztu Sławomirowi Nowakowi

Prokurator generalny poinformował, że prokuratura złoży zawiadomienie ws. decyzji sądu. - Są ważne przesłanki, które przemawiają za tym, że - jeśli Sławomir Nowak ma być traktowany jak każdy inny podejrzany - powinien ponownie trafić do aresztu tymczasowego. Jeśli tak by się nie stało, skorzystam ze swojego uprawnienia prokuratora generalnego i ujawnię wtedy materiał dowodowy, który w tej sprawie został zebrany - powiedział Ziobro. - Nie jestem pewien, czy pan Donald Tusk i jego przyjaciele z Platformy Obywatelskiej, którzy dzisiaj buńczucznie atakują prokuraturę, będą tak pewni tego, co mówią - dodał.