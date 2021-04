TK Przyłębskiej może usunąć Bodnara. Tusk: To nie jest atak na urząd, to atak na każdego z Was

Zobacz wideo Przedterminowe wybory? Komorowski: Niech PiS to piwo wypije do końca

Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej rozpatrzy dziś wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczący pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika. Ponieważ parlament nie wybrał nowego RPO, to już osiem miesięcy po zakończeniu kadencji na stanowisku pozostaje Adam Bodnar.

Przychylenie się przez TK do wniosku będzie oznaczało w praktyce usuniecie Bodnara i może otworzyć furtkę do obdarzenia urzędu RPO niewybranym przez parlament "pełniącym obowiązki" rzecznika. Zaplanowaną na poniedziałek rozprawę skomentował Donald Tusk, były premier i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

"Nielegalne władze chcą dziś usunąć Rzecznika Praw Obywatelskich. To nie jest atak na urząd, to atak na każdego z Was. Przemiana Rzeczypospolitej w Rzecz Pisowską" - napisał na Twitterze.

W składzie orzekającym Piotrowicz, Przyłębska

Adam Bodnar pozostaje na stanowisku po zakończeni kadencji, ponieważ parlament nie wybrał jego następcy. Obsadzenie tego urzędu wymaga zgody Sejmu i Senatu, a więc w praktyce - rządu i opozycji. Żaden z kandydatów i kandydatek jak dotąd nie uzyskał takiego poparcia.

Teraz sędziowie TK na wniosek posłów PiS zbadają, czy artykuł 3 ustęp 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest zgodny z artykułem 2 Konstytucji RP, czyli zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz wywodzoną z niej zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, jak również z zasadą sprawiedliwości, z artykułem 209 ustęp 1 Konstytucji RP, określającym okres kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz z artykułem 7 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego w tej rozprawie to Prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Stanisław Piotrowicz - sprawozdawca, sędzia TK Justyn Piskorski, sędzia TK Bartłomiej Sochański, sędzia TK Wojciech Sych.

Bodnar: Obywatele mogą stracić prawo skargi do RPO

Zdaniem samego Bodnara właśnie pozostawienie wakatu czy obsadzenie go "pełniącym obowiązki" RPO byłoby niezgodne z konstytucją, o czym mówił podczas swojej informacji nt. działalności RPO w senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

- Nie chcę przesądzać, co się stanie w poniedziałek 12 kwietnia na rozprawie przez Trybunałem Konstytucyjnym. Ale jeżeli wyrok zmierzałby w taki kierunku, jak chcą wnioskodawcy, to takie byłyby konsekwencje, że obywatele de facto straciliby prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, bo rzecznika by nie było - powiedział.