Andrzej Duda podał błędne dane, rządowy profil już tłumaczy. "Pan prezydent miał na myśli..."

W piątek odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej - po jego zakończeniu Andrzej Duda wystąpił na konferencji prasowej, podczas której poinformował o efektach rozmów z przedstawicielami rządu. Odniósł się też do wysokiej liczby zakażeń i zgonów, których w piątek odnotowano aż 768 osób (aż 3376 osób jest pod respiratorami, a sytuacja w wielu szpitalach jest skrajnie trudna - nie ma miejsc dla pacjentów, którzy muszą być przewożeni do innych placówek). - System opieki zdrowia dysponuje odpowiednim zapasem łóżek covidowych - stwierdził Duda, dodając, że "jesteśmy w specyficznym momencie" pandemii.

Andrzej Duda podał błędne dane ws. szczepień, rządowy profil już tłumaczy

Następnie prezydent przekazał dane dotyczące akcji szczepień. Popełnił jednak błąd i - podając liczbę podanych zastrzyków - przypisał ją liczbie zaszczepionych osób. Tymczasem większość szczepionek, jak Pfizer czy AstraZeneca, wymaga podania dwóch dawek - 20 milionów iniekcji daje więc 10 milionów zaszczepionych osób (szczepionka Johnson&Johnson, która ma być niedługo dostępna w Polsce, jest jednodawkowa).

Wczoraj zaszczepiono rekordowe 250 tysięcy osób jednego dnia [chodziło o 263,8 tys. wykonanych szczepień - red.] Szacujemy, że do końca czerwca w Polsce będzie zaszczepionych 20 milionów osób

- powiedział tymczasem Andrzej Duda. Jedna z internautek wychwyciła nieścisłość i zwróciła w tej sprawie do prowadzonego przez Centrum Informacyjne Rządu profilu SzczepimySię na Twitterze.

Czy SzczepimySię może oznaczyć ten tweet - jak ma w zwyczaju - jako fake news? Liczba podanych zastrzyków nie jest liczbą zaszczepionych osób

- napisała. Rządowy profil wytłumaczył wypowiedź prezydenta słowami: "Oczywiście, pan prezydent miał na myśli 20 mln iniekcji". Później jednak ten wpis SzczepimySię został jednak usunięty (poniżej zamieszczamy jego screen).

Screen z wpisu profilu SzczepimySię screen - Twitter

Gdy kolejni internauci pytali o wypowiedź prezydenta i o to, czy do końca drugiego kwartału 20 milionów osób zostanie zaszczepionych pierwszą dawką, czy też na liczbę składają się pierwsza i druga dawka, profil SzczepimySię słowami: "Będzie wykonanych łącznie 20 mln szczepień (iniekcji). Nie jesteśmy w stanie przedstawić tego bardziej precyzyjnie". "Raz jeszcze powtarzamy - chodzi nam o łącznie 20 mln iniekcji (szczepień)"

Łączna liczba zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki przeciwko COVID-19 w Polsce wynosi 5 167 241, z czego liczba zaszczepionych dwiema dawkami to 2 096 185 osób. Oznacza to, ze odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki na koronawirusa wynosi 13,47 proc, a odsetek zaszczepionych dwiema dawkami wynosi 5,47 procent całego społeczeństwa.