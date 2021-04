Duda po Radzie Gabinetowej podawał ogólnodostępne dane. "Dowiedział się, co się dzieje w Polsce"

W piątek odbyło się zwołane przez Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Gabinetowej ws. sytuacji epidemicznej w kraju. Po zakończeniu prezydent oświadczył, że "wszystkie najważniejsze kwestie zostały omówione". - Chcę przekazać, poinformować opinię publiczną, wszystkich moich rodaków, przede wszystkim zarówno pan premier, jak i minister zdrowia poinformowali mnie, że sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewali - powiedział polityk. - De facto, patrząc tydzień do tygodnia, okres do okresu liczba tych zakażeń jest raczej liczbą spadającą. Obawiali się, że sytuacja po świętach wielkanocnych może być gorsza, niż jest obecnie, a ta sytuacja w ich mniemaniu nie jest zła - dodał Andrzej Duda.

REKLAMA

Jak podkreślił, interesowało go, na ile system opieki zdrowotnej jest zabezpieczony na wypadek znacznych wzrostów zakażeń. - Chciałbym podkreślić, że zarówno pod względem łóżek szpitalnych, jak i pod względem liczby respiratorów, polskie społeczeństwo może czuć się bezpiecznie. System jest przygotowany i jest zapewnione bezpieczeństwo na tyle, że każda osoba, która będzie potrzebowała respiratora, będzie mogła się pod tym respiratorem znaleźć - powiedział prezydent.

Andrzej Duda mówił także o systemie szczepień. - Były bardzo poważne problemy z funkcjonowaniem tego systemu dostaw, te problemy nie były w żaden sposób zawinione przez polskie władze, polski rząd. Zdaliśmy się tutaj, jak wszystkie państw członkowskie UE, na skuteczność działania KE, niestety w pewnych aspektach ta skuteczność okazała się wątpliwa - zaznaczył.

Zobacz wideo Co z majówką? "Program szczepień nie zapewni nam jeszcze zabezpieczenia"

Andrzej Duda odpowiada Markowi Belce. "Dramatycznie nisko Pan lata"

"Piękna i długa reklama Prezydenta walczącego z pandemią"

Wystąpienie prezydenta spotkało się z falą komentarzy, w których głowie państwa zarzuca się, że nie powiedział niczego, czego premier i minister zdrowia nie mówiliby wcześniej. "Prezydent po Radzie Gabinetowej zdradził, że może i ma sprawny telefon, ale kontaktu ze światem jednak nie. Od Premiera i Ministra Zdrowia dowiedział się tego, co słyszymy wszyscy, na każdej konferencji prasowej. Zmarnował im tylko czas. Już lepiej, jak nudzi się na Twitterze" - napisał były premier Marek Belka. "Po dzisiejszej, pięknej i długiej reklamie Prezydenta walczącego z pandemią powiedzieć mogę tylko: 'I believe I can fly'. Jest wspaniale, można się rozejść, miłego weekendu" - dodał w kolejnym wpisie.

"Andrzej Duda na konferencji referuje, o co pytał podczas posiedzenia Rady Gabinetowej. Wszystkie dane o które pytał, są ogólnodostępne na stronach internetowych czy na Twitterze. Smutne, że trzeba zwoływać posiedzenie Rady, żeby prezydent dowiedział się, co się dzieje w Polsce" - stwierdził Miłosz Motyka z PSL.

"Gdyby Pan Prezydent wiedział, że te wszystkie informacje, które otrzymał, są od rana dostępne na koncie Ministerstwa Zdrowia, to nie musiałby Rady Gabinetowej zwoływać" - zaznaczył dziennikarz Jacek Prusinowski. "Ale pokazuje, że zna województwa i wie, że jest problem. Że pilnie notował na spotkaniu" - dodała posłanka Katarzyna Lubnauer.

"Od wczoraj 1700 ofiar COVID19. A prezydent zadowolony z sytuacji pandemicznej, bo podczas Rady Gabinetowej usłyszał zapewnienie, że jest dobrze. Brak słów..." - napisał Borys Budka.

"Konferencja Andrzeja Dudy prawie 40 minut. O! To chyba była możliwość zadawania pytań. Po raz pierwszy od dawna - pomyślałem. Nie. Prezydent przez 40 minut mówił, że usłyszał od rządu, że wszystko jest ok" - podkreślił dziennikarz Klaudiusz Slezak.

"Prezydent po Radzie Gabinetowej: 'premier i minister zdrowia poinformowali mnie, że sytuacja wygląda lepiej, niż się spodziewali'. Ergo dwóch Panów z kółka wzajemnej adoracji usiadło przy kawce i powiedziało trzeciemu, że wszystko jest ok. Ponad 900 zgonów..." - napisał Robert Biedroń.