TVP pokaże materiał od podkomisji smoleńskiej. "Wiadomości" o piśmie Macierewicza do Kurskiego

- Informacja z ostatniej chwili: do prezesa Telewizji Polskiej wpłynęło pismo z Podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego w Smoleńsku z prośbą o emisję filmowego załącznika do sprawozdania z prac komisji - poinformowała pod koniec czwartkowego wydania "Wiadomości" TVP Danuta Holecka.

W piśmie pokazanym w "Wiadomościach" można było przeczytać, że materiał to "filmowa relacja z wyników badań prac podkomisji". Antoni Macierewicz zwrócił się z wnioskiem do Jacka Kurskiego o emisję materiału w sobotę - w 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej - w godzinach wieczornych.

Centrum Informacji TVP wydało komunikat, w którym potwierdziło, że materiał zostanie pokazany 10 kwietnia o godz. 20.25 w TVP1.

"Telewizja Polska jako nadawca publiczny, w sprawie tak ważnej jak wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej czuje się zobowiązana w pierwszej kolejności publikować materiały autoryzowane przez instytucje państwowe, w drugiej zaś - o charakterze dziennikarskim i publicystycznym" - poinformowano.

Telewizja Polska dodała, że film Ewy Stankiewicz "Stan zagrożenia" zostanie pokazany 18 kwietnia, w 11. rocznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich.

Jakie były przyczyny katastrofy smoleńskiej?

Specjaliści zajmujący się badaniem katastrof lotniczych od lat podkreślają, że członkowie podkomisji Antoniego Macierewicza nie mają wystarczających kompetencji, a rzeczywiste przyczyny tragedii już zostały wyjaśnione.

Maciej Lasek: jeśli nie będziemy prostować teorii Macierewicza, to Smoleńsk się powtórzy

Państwowa komisja (tzw. komisja Millera) ustaliła, że do katastrofy przyczynił się szereg okoliczności, w tym złamanie procedur bezpieczeństwa. Bezpośrednią jej przyczyną było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania (100 metrów), przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią. Rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg - przerwanego lądowania w sytuacji, kiedy wiadomo, że lądowanie może zakończyć się niepowodzeniem - było spóźnione.

Według ekspertów z komisji Millera właśnie złamanie procedur bezpieczeństwa przez pilotów tupolewa doprowadziło do zderzenia z feralną brzozą, którego skutkiem było oderwanie fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu, przechyłu i zderzenia z ziemią.

W katastrofie 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób - cała załoga Tu-154 oraz lecąca do Katynia polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele.