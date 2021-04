Paweł Kukiz: To ja mogę oszukać Jarosława Kaczyńskiego, a nie on mnie

Paweł Kukiz był gościem w programie Polsat News. Prowadząca zapytała polityka, które ugrupowanie - Prawo i Sprawiedliwość czy Porozumienie Jarosława Gowina - ma większą szansę na współpracę z kołem Kukiz'15. Według niego, na czas epidemii koronawirusa i walki o ochronę zdrowia, politycy powinni powstrzymywać się od "głośnych spraw".

Paweł Kukiz: Podpisałem w swoim życiu jedno porozumienie z PSL i wyszedłem na tym jak Zabłocki na mydle

Dalej stwierdził jednak, że największe szanse na poparcie polityków jego koła miałby prezes PiS, który ma "większą moc sprawczą" i chęć wprowadzenia postulatów Kukiz'15, które "kierowałyby państwo na demokratyczną drogę". Dotyczyłoby to kwestii sędziów pokoju, ustawy korupcyjnej czy referendum. - Obecnie większe "moce sprawcze" ma prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jednak w pewnych kwestiach warto połączyć siły z Jarosławem Gowinem - dodał.

Paweł Kukiz stwierdził, że nie zamierza z nikim zawierać koalicji. - Podpisałem w swoim życiu jedno porozumienie z PSL i wyszedłem na tym jak Zabłocki na mydle, bo to nie są gentlemani. Nie interesuje mnie wejście do rządu, ponieważ nie jestem "administratorem" państwa. Jestem stworzony do innych rzeczy, niosę idee mające naprowadzić Polskę na drogę państwa demokratycznego, kończące wojnę polsko-polską. Są ludzie będący lepszymi managerami ode mnie - mówił dalej lider Kukiz'15.

Paweł Kukiz o wsparciu Zjednoczonej Prawicy: To tylko kwestia ceny

Polityk dodał, że w związku z zamieszaniem w Zjednoczonej Prawicy, dla jego koła poselskiego "pojawiła się okazja" by zrealizować swoje postulaty. Twierdzi jednak, że najpierw to PiS musiałoby uchwalić ustawę Kukiz'15, a potem dopiero posłowie tego ugrupowania poparliby ustawę rządu. - To ja mogę oszukać Kaczyńskiego, a nie Kaczyński mnie - stwierdził dalej.

Jak informuje RMF FM, w sobotę Paweł Kukiz ma spotkać się z Jarosławem Gowinem. Ma to być kolejna rozmowa, która dotyczyć będzie wzajemnego wsparcia w głosowaniach.

W sobotę Kukiz ma spotkać się z Gowinem. Będą rozmawiać o wsparciu w głosowaniach