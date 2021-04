Wróblewski zapewnił, że Gowin poprze jego kandydaturę przy wyborze na RPO. Wspomniał też o Kukizie

W trakcie spotkania lider Porozumienia miał zapewnić, że poprze kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

- PiS i Solidarna Polska odpowiednie uchwały w tej sprawie już podjęły. Jarosław Gowin zapewnił mnie także, że jego ugrupowanie wesprze moją kandydaturę - powiedział poseł PiS na antenie Polskiego Radia 24.

Przekazał też, że wsparcia udzielili mu posłowie Konfederacji oraz Paweł Kukiz, który w czwartek umieścił go na pierwszym miejscu wśród trzech kandydatów na RPO. - Od jakiegoś czasu są głosy konserwatywne i wolnościowe. Dzisiaj i wcześniej pojawiły się takie ze strony Konfederacji i środowiska Pawła Kukiza - dodał.

Choć takiej decyzji ze strony koalicjanta PiS należało się spodziewać, to ostatnie wypowiedzi Gowina wskazywały raczej na to, że w Zjednoczonej Prawicy dochodzi do coraz większego rozłamu.

- Mija rok, odkąd odszedłem z rządu w proteście przeciwko organizowaniu wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Nie mam wątpliwości, że próba obalenia legalnych władz Porozumienia była zemstą za moją postawę sprzed roku. [...] Wszystkim, których uważam za współodpowiedzialnych za nieudany zamach polityczny na mnie, powiedziałem to w cztery oczy - powiedział Gowin w rozmowie z "Super Expressem", zaznaczając jednocześnie, że nie zdradzi, kogo ma na myśli.

Zapytany o to, czy koalicja z PiS i Solidarną Polską ma jeszcze sens, przyznał, że "w ostatnim czasie naturalne różnice między koalicjantami i politykami tworzącymi koalicję z przekroczyły masę krytyczną".

- Można jednak z tej drogi zawrócić. Mniejsi koalicjanci - Porozumienie i Solidarna Polska - uznają wiodącą rolę w Zjednoczonej Prawicy PiS. Oczekujemy, że i ze strony PiS pojawi się szacunek wobec koalicjantów. [...] Mamy dziś do wyboru: albo się porozumiemy, albo w ciągu roku czekają nas wcześniejsze wybory. Wierzę, że uda nam się porozumieć, ale każdy - podkreślam każdy - musi zrobić krok wstecz - stwierdził wicepremier i minister rozwoju.

Z kolei szef Klubu Parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, zapytany o jedność Zjednoczonej Prawicy, nie ukrywał, że najchętniej "pozbyłby się koalicjantów", choć zaznaczył, że w tej kwestii jest "radykałem".

Będą wcześniejsze wybory? Jarosław Gowin: Albo się porozumiemy, albo...

Sejm ma się zająć kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego w przyszłym tygodniu. Aby został Rzecznikiem, musi go wybrać także Senat. Lewica wystawiła Piotra Ikonowicza, a wspólnym kandydatem PSL-Koalicji Polskiej oraz Koalicji Obywatelskiej jest Sławomir Patyra.

Do wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich funkcję pełni nadal Adam Bodnar, któremu formalnie kadencja wygasła 9 września ubiegłego roku.