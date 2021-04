Marek Suski skomentował słowa Gowina nt. przyspieszonych wyborów: Nie wykluczamy

Zobacz wideo Kaczyński: "Dopóty dzban wodę nosi...". Girzyński: Dzbanem jest cały obóz Zjednoczonej Prawicy

Sytuacja w Zjednoczonej Prawicy jest coraz bardziej napięta, o czym otwarcie mówią politycy tego ugrupowania. Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w wywiadzie dla "Super Expressu" potwierdził, że "w ostatnim czasie naturalne różnice między koalicjantami i politykami tworzącymi koalicję z przekroczyły masę krytyczną".

Jarosław Gowin: Albo się porozumiemy albo wcześniejsze wybory

- Można jednak z tej drogi zawrócić. Mniejsi koalicjanci - Porozumienie i Solidarna Polska - uznają wiodącą rolę w Zjednoczonej Prawicy PiS. Oczekujemy, że i ze strony PiS pojawi się szacunek wobec koalicjantów. Mamy dziś do wyboru: albo się porozumiemy, albo w ciągu roku czekają nas wcześniejsze wybory. Wierzę, że uda nam się porozumieć, ale każdy - podkreślam każdy - musi zrobić krok wstecz - mówił Jarosław Gowin.

Marek Suski skomentował zachowanie Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry

Podczas Porannej rozmowy w RMF FM Marek Suski został zapytany, czy pozbyłby się z koalicji ministra Jarosława Gowina oraz prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Pytanie nawiązywało do wypowiedzi wicemarszałka sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który otwarcie przyznał, że chętnie "pozbyłby się" koalicjantów.

- Gdyby była wystarczająca większość w Sejmie, to z pewnością panowie by się tak nie zachowywali. Gdyby się tak zachowywali mimo odpowiedniej większości - pewnie byłaby zmiana koalicjanta - odpowiedział Marek Suski, poseł PiS.

Będą wcześniejsze wybory? Jarosław Gowin: Albo się porozumiemy, albo...

Czy wybory parlamentarne zostaną przyspieszone? Suski: Kaczyński o tym mówił

Pytany o ewentualne przyspieszenie wyborów, które zapowiadał Jarosław Gowin, Marek Suski przypomniał, że o takim pomyśle mówił również Jarosław Kaczyński - "jeżeli zabraknie odpowiedzialności".

- Szansa, która stoi przed Polską, dzięki Nowemu Ładowi może być wykorzystana, tylko jeżeli będzie spokój w rządzie. Tutaj występuje chęć dominacji, albo nie wiadomo, bo Gowin nie artykułuje, o co mu chodzi - stwierdził gość Roberta Mazurka w RMF FM.

- Chodzi o to, że ich nie szanujecie - skomentował prowadzący.

Mowa o fragmencie rozmowy z "SE", w którym Jarosław Gowin powiedział wprost: - Oczekujemy, że pojawi się szacunek wobec partii.

Marek Suski, komentując powyższe słowa, utrzymywał, że koalicjanci są szanowani. - W ramach układu rządowego mają większe udziały, niż mają procentowo w klubie parlamentarnym - powiedział.

Zasugerował również, że być może to wewnątrz Porozumienia brakuje szacunku, a wszelkie kłótnie są sprawami personalnymi i nie dotyczą rozwoju kraju. W ten sposób argumentował swoją tezę dotyczącą nieodpowiedzialnego zachowania Jarosława Gowina.

Witold Waszczykowski o słowach Gowina: To recepta na upadek rządu

Waszczykowski: To Jarosław Gowin dzieli polityków

Słowa lidera Porozumienia dotyczące wewnętrznych sporów w Zjednoczonej Prawicy skomentował również Witold Waszczykowski w wywiadzie z Interią. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości twierdził, że to Jarosław Gowin dzieli polityków i zaapelował o ostudzenie nastrojów.

- Sytuacja, jaką mamy w Polsce, czyli wojna z zarazą, wymaga jedności. Przynajmniej jedności w Zjednoczonej Prawicy. To mój apel. Nie podzielam więc opinii pana Gowina, bo to recepta na rozbijanie w tej chwili Zjednoczonej Prawicy, recepta na upadek rządu i na chaos. Dziś Polska nie może sobie pozwolić na chaos. W trudnej sytuacji rozgrywkę prowadzi więc partia, która nie ma szans, żeby rządzić, bo przecież nawet samodzielnie nie ma szans na wejście do parlamentu - mówił Witold Waszczykowski